11 kanadských hokejistů, kteří patří do prestižního Triple Gold Clubu. Přidají se ještě někdy další?

Od ročníku 2011/12 sužovaly Prongera po otřesu mozku zdravotní problémy, ale oficiálně ukončil kariéru až v roce 2017 poté, co mu vypršela dlouhodobá smlouva v Arizoně. Ne náhodou byl ale už v sezoně 2015/16 uveden do hokejové Síně slávy. Jako jeden z jedenácti Kanaďanů, kteří dokázali vybojovat Stanley Cup, titul mistra světa i vítězství na olympiádě, tam bezpochyby právem patří.

Joe Sakic odehrál celou kariéru v jednom klubu, byť zažil jeho stěhování z Kanady do Spojených států a přejmenování. Během dvaceti sezon zvládl naskočit do více než patnácti set zápasů, v nichž dal přes sedm set branek a nastřádal víc než 1800 bodů. Titul z mistrovství světa vyválčil v roce 1994, dvakrát se pak radoval ze zisku Stanley Cupu a v roce 2002 byl členem kanadského týmu, který vyhrál olympijský turnaj.

Urostlý zadák je v čele klubových historických statistik v počtu nastřílených gólů mezi obránci. V Los Angeles odehrál 14 z celkem 20 sezon, jež strávil v NHL, šest z nich prožil v dresu s kapitánským céčkem na hrudi. V roce 1993 dovedl Kings do finále Stanley Cupu, sedmkrát byl nominován All-Star Game. Paradoxně se Stanley Cupu dočkal až v sezoně, v níž byl z Kalifornie vytrejdován do Colorada.

Niedermayer je kultovním hráčem New Jersey, kde bylo jeho číslo 27 vyřazeno a vyvěšeno pod strop haly. V roce 2013 byl uveden do hokejové Síně slávy.

Výčet úspěchů kanadského obránce Scotta Niedermayera je hodně bohatý. Jako talentovaný mladík vyhrál dvakrát s týmem Kamloops Blazers titul v prestižní juniorské soutěži WHL a pomohl reprezentaci javorového listu k zlatým medailím na šampionátu hráčů do 20 let.

Zlato na MS: 2004 (Česká republika) Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City), 2010 (Vancouver) Stanley Cup: 1995, 2000 a 2003 (New Jersey Devils), 2007 (Anaheim Ducks)

Patrice Bergeron

Zlato na MS: 2004 (Česká republika)

Zlato na OH: 2010 (Vancouver) a 2014 (Soči)

Stanley Cup: 2011 (Boston Bruins)

Boston Bruins = Patrice Bergeron. I tak by se to dalo s nadsázkou říci. A v klubu to dobře vědí. V létě roku 2013 podepsal osmiletou smlouvu, jež mu zajišťovala až do konce minulé sezony průměrný plat ve výši 6,8 milionu dolarů ročně a manažeři nejspíš ani na chvilku nezalitovali, že se plácli pěkně přes ka(p)su.

Bergeron je nejen jedním z nejlepších hráčů na vhazování v celé soutěži, ale zároveň patří mezi nejlépe bránící útočníky. Ostatně – čtyři zisky J. Selke Trophy hovoří za vše. Je vynikajícím tvůrcem hry, neomylným střelcem a je prakticky nemožné ho odstavit od puku. Fanoušci Bostonu ho milují, ti ostatní respektují.

