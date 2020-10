11 kanadských hokejistů, kteří patří do prestižního Triple Gold Clubu. Přidají se ještě někdy další?

Kteří hokejisté jsou v tomto klubu z Kanady, na to odpovídají následující kapitoly. a fotogalerie A vzhledem k tomu, že NHL už opět hodlá pustit své hráče na příští dvě olympiády, je možné, že se k nim přidají další krajané.

Od ročníku 2011/12 sužovaly Prongera po otřesu mozku zdravotní problémy, ale oficiálně ukončil kariéru až v roce 2017 poté, co mu vypršela dlouhodobá smlouva v Arizoně. Ne náhodou byl ale už v sezoně 2015/16 uveden do hokejové Síně slávy. Jako jeden z deseti Kanaďanů, kteří dokázali vybojovat Stanley Cup, titul mistra světa i vítězství na olympiádě, tam bezpochyby právem patří.

Řízný zadák Chris Pronger začínal sou pouť NHL v sezoně 1993/94 v Hartfordu. Nejvíce se však zapsal do povědomí fanoušků jako hráč St. Louis Bluies, Anaheimu Ducks a Philadelphie Flyers.

Zlato na MS: 1997 (Finsko) Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City) Stanley Cup: 2007 (Anaheim Ducks)

Joe Sakic odehrál celou kariéru v jednom klubu, byť zažil jeho stěhování z Kanady do Spojených států a přejmenování. Během dvaceti sezon zvládl naskočit do více než patnácti set zápasů, v nichž dal přes sedm set branek a nastřádal víc než 1800 bodů. Titul z mistrovství světa vyválčil v roce 1994, dvakrát se pak radoval ze zisku Stanley Cupu a v roce 2002 byl členem kanadského týmu, který vyhrál olympijský turnaj.

Zlato na MS: 1994 (Itálie) Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City) Stanley Cup: 1996, 2001 (Colorado Avalanche)

Kanadský útočník Brendan Shanahan sbíral se stejnou lehkostí body do tabulky produktivity i trestné minuty za tvrdou a důraznou hru. Nejlepší část kariéry strávil v Detroitu. Šlo sice „jen“ o devět sezon z celkových dvaceti, které odehrál v NHL, zanechal však v klubu hodně výraznou stopu. Třikrát významně pomohl Rudým křídlům ke Stanley Cupu.

Zlato na MS: 1994 (Itálie) Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City) Stanley Cup: 1997, 1998 a 2002 (Detroit Red Wings)

Kromě toho byl uveden do hokejové Síně slávy, kam vkročil na podzim roku 2014 společně s brankářem Dominikem Haškem, Peterem Forsbergem a Mikem Modanem. Během kariéry odehrál v základní části soutěže 1270 zápasů, ve kterých nasbíral 777 kanadských bodů (240 + 537). Ve vyřazovacích bojích zvládl 146 utkání s bilancí 26 branek a 47 asistencí.

Bývalý urostlý bek je v čele klubových historických statistik v počtu nastřílených gólů a kanadských bodů mezi obránci. V Los Angeles odehrál 14 z celkem 20 sezon, jež strávil v NHL, šest z nich prožil v dresu s kapitánským céčkem na hrudi. V roce 1993 dovedl Kings do finále Stanley Cupu, sedmkrát byl nominován All-Star Game.

Zlato na MS: 1994 (Itálie), 1997 (Finsko) Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City) Stanley Cup : 2001 (Colorado Avalanche)

Niedermayer je kultovním hráčem New Jersey, kde bylo jeho číslo 27 vyřazeno a vyvěšeno pod strop haly. V roce 2013 byl uveden do hokejové Síně slávy.

V roce 1995 slavil v dresu New Jersey poprvé Stanley Cup, který pak zvedl nad hlavu ještě třikrát - dvakrát s Ďábly a jednou v barvách Anaheimu. Mezitím zvládl dvakrát triumfovat na olympijských hrách a v roce 2004 ukořistil zlato na světovém šampionátu v Praze.

Výčet úspěchů kanadského obránce Scotta Niedermayera je hodně bohatý. Jako talentovaný mladík vyhrál dvakrát s týmem Kamloops Blazers titul v prestižní juniorské soutěži WHL a pomohl reprezentaci javorového listu k zlatým medailím na šampionátu hráčů do 20 let.

Zlato na MS: 2004 (Česká republika) Zlato na OH: 2002 (Salt Lake City), 2010 (Vancouver) Stanley Cup: 1995, 2000 a 2003 (New Jersey Devils), 2007 (Anaheim Ducks)

Eric Staal

Zlato na MS: 2007 (Rusko)

Zlato na OH: 2010 (Vancouver)

Stanley Cup: 2006 (Carolina Hurricanes)

Železný muž – tak by mohla znít přezdívka Erica Staala. Od roku 2003, kdy poprvé naskočil do NHL, zmeškal během 17 ročníků jen 28 zápasů! Urostlý Kanaďan, jenž je jedním z nemnoha hráčů, kteří vyhráli Stanley Cup, olympiádu i mistrovství světa a patří do Triple Gold Clubu, bude od příští sezony hráčem Buffala Sabres, kde bude zřejmě patřit ke klíčovým personám mužstva.

Foto: Profimedia.cz