11 hráčů, které kluby NHL před 11 lety nepustily na MS juniorů. Byli moc dobří

Proč by osmnáctiletý či devatenáctiletý hokejista, který pravidelně nastupuje do zápasů v nejslavnější hokejové soutěži světa, měl riskovat zranění na turnaji, který pro kluby z NHL není nijak důležitý? Proč by takového mladíka měli trenéři postrádat tři týdny v sestavě svého týmu? Někteří talentovaní hokejisté jsou zkrátka příliš cenní na to, aby hráli na mistrovství světa juniorů.

V minulosti to potkalo řadu výborných hráčů, kteří by jistě na šampionátu zářili, jenže měli „smůlu“, že už nastupovali v NHL. V následujících kapitolách najdete 11 hokejistů, které jejich mateřské kluby odmítly pustit na šampionát před 11 roky, tedy na přelomu let 2010 a 2011, kdy se hrálo v americkém Buffalu. Z mnohých z nich se staly opravdové hvězdy.