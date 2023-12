11 českých hokejistů, kteří si zahráli NHL v Praze. Kdo se doma představí příště? A bude nějaké „příště“?

NHL se v Praze poprvé představila v roce 2008. Tehdy proti sobě sehrály dva zápasy týmy Tampy Bay a New Yorku Rangers. O dva roky později dorazil Boston a Phoenix. Na další bitvu si museli fanoušci počkat devět let. Na podzim 2019 viděli souboj Chicaga s Philadelphií. A před rokem se borci z NHL představili v Praze zatím naposled ve dvou duelech Nashvillu se San Jose. V akci na „domácím“ ledě bylo dosud 11 českých hokejistů. Kteří to byli? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Radim Vrbata Útočník Radim Vrbata dorazil do Prahy k soutěžnímu utkání NHL dokonce dvakrát. Poprvé jako hráč Tampy Bay, kde strávil sezonu 2008/09. Tehdy nastupoval ve formaci se Stamkosem. Poté odešel do Arizony, v té době ještě Phoenixu, a do České republiky přijel znovu. V prvním utkání proti Bruins dal dokonce dva góly, přidal nahrávku a pomohl svému týmu k výhře 5:2. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Václav Prospal Hlavním tahákem dvojutkání mezi New Yorkem Rangers a Tampou Bay v roce 2008 měl být Jaromír Jágr. Ten ale nečekaně odešel do Omsku, a tak ho museli zastoupit jiní. V akci se objevil například Václav Prospal, jenž v NHL odehrál přes 1100 zápasů. Tehdy hrál ještě za floridský klub a v jedné formaci nastupoval po boku St. Louise a Lecavaliera, později však oblékl také dres Rangers. Foto: Robert Sedmík / Empresa Media / Profimedia

Pokračování 4 / 12 Petr Průcha Čtyři pražské zápasy NHL odehrál Petr Průcha. V roce 2008 patřil New Yorku Rangers, kterému dvakrát pomohl udolat výsledkem 2:1 Tampu Bay. Ještě ve stejné sezoně odešel do Phoenixu, za který pak zvládl dva zápasy v České republice proti Bostonu, v nichž ani jednou nebodoval. V ročníku 2010/11 odehrál v NHL jedenáct zápasů, další pak už nepřidal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Michal Rozsíval Michal Rozsíval je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu, který získal s Chicagem. V NHL hrál taky za Pittsburgh a New York Rangers, s nímž v roce 2008 přijel do Prahy. V sezoně 2010/11 pak zamířil do Phoenixu, ročník ale začínal ještě na Manhattanu, a takže další zápasy NHL v České republice nestihl. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 David Krejčí Útočník David Krejčí si NHL v České republice zahrál v roce 2010 a v obou zápasech Bostonu Bruins proti Phoenixu byl vidět. V prvním utkání si připsal jednu asistenci, v odvetě pomohl dvěma nahrávkami k výhře 5:2. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Martin Hanzal NHL si v České republice zahrál také Martin Hanzal, který dorazil do Prahy v roce 2010 coby jeden z klíčových hráčů Phoenixu. Tehdy nastupoval po boku Radima Vrbaty, ani v jednom z duelů se ale bodově neprosadil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Jakub Voráček Když v říjnu 2019 zavítala NHL do České republiky potřetí, byli u toho hráči Philadelphie a Chicaga. V dresu Flyers figuroval jediný tuzemský borec, ale zato jedna z velkých hvězd týmu a respektovaná osobnost ligy - Jakub Voráček. Nastoupil v první formaci s Girouxem a Hayesem, a i když v utkání nebodoval, nakonec se radoval z vítězství 4:3. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Dominik Kubalík Útočník Dominik Kubalík vstupoval do sezony 2019/20 jako nováček v týmu Chicaga. V pražském utkání si odbyl premiéru v NHL. Naskakoval na led ve třetím útoku s krajanem Davidem Kämpfem a Brandonem Saadem. Odehrál 14 minut čistého času, třikrát vystřelil na branku soupeře, ale do statistik se nezapsal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 David Kämpf Útočník David Kämpf odstartoval v říjnu roku 2019 v Praze svou třetí sezonu v NHL v dresu Chicaga. Jako domácí hráč sice naskočil - stejně jako Kubalík - do utkání v první pětce, ale následně se přesunul do třetí formace. Na ledě strávil 13 minut a 20 vteřin, čtyřikrát vystřelil na brankáře Philadelphie, ale gól ani nahrávku nezaznamenal. Ve statistikách měl po 60 minutách pouze záporný bod za účast při inkasované brance. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Tomáš Hertl Když NHL po třech letech zavítala znovu do Prahy, svedla dohromady týmy Nashvillu a San Jose. České zástupce měli v sestavě jen Žraloci z Kalifornie a jednou z hlavních hvězd mužstva byl útočník Tomáš Hertl. První střetnutí skončilo výhrou Predators 4:1 a jediný čestný úspěch Sharks měl na kontě právě Hertl. Ve druhém střetnutí jeho celek opat padl, tentokrát výsledkem 2:3 a český borec se do statistik nezapsal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Radim Šimek Obránce Radim Šimek nebyl nikdy draftován do NHL, ale zájem zámořských skautů si získal svými výkony v české extralize a v reprezentačním dresu. Odchovanec Benátek nad Jizerou hokejově vyzrával v Liberci. Bílým Tygrům v roce 2016 pomohl k extraligovému titulu a zároveň získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče play-off. Kromě toho se stal dvakrát v kariéře nejlépe střílejícím bekem. Je jich zase méně. Podívejte se, kteří čeští obránci se udrželi v NHL Kontrakt v San Jose podepsal po mistrovství světa v roce 2017 a Žralokům se původně upsal na jednu sezonu. Strávil ji sice celou ve farmářském celku, ale svými výkony si zajistil prodloužení kontraktu o dva roky. V následujícím ročníku si odbyl premiéru v NHL a jeho hvězda začala pomalu stoupat vzhůru, jenže pak přišlo zranění kolena a Šimek ztratil polovinu sezony. Přesto nad ním v Kalifornii nezlomili hokejku a v roce 2020 mu nabídli k podpisu čtyřletou smlouvu na devět milionů dolarů, takže se v roce 2022 mohl objevit v Praze. Do statistik dvou utkání s Nashvillem se však zapsal pouze třemi zápornými body v +/- bodování. Foto: Profimedia.cz