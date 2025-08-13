11 českých fotbalistů, kteří se objevili ve španělské La Lize. Jen jediný z nich odehrál přes 100 zápasů

Španělská nejvyšší fotbalová soutěž si zatím moc českých fotbalistů neužila. Když nepočítáme Jiřího Hankeho a Yanka Daučíka, kteří se narodili v Československu, ale kariéru strávili jako emigranti na Pyrenejském poloostrově, pak se dopočítáme jen jedenácti tuzemských hráčů v La Lize.
Někteří čeští fotbalisté odehráli ve španělské La Lize desítky zápasů, jiní se v této soutěži mihli jen epizodně a třeba brankář Jiří Letáček nemá ani po roce od podpisu smlouvy s Getafe na kontě jediný start. Všech jedenáct tuzemských borců, kteří atmosféru Primera División zažili, najdete i s jejich příběhy v následujících kapitolách.
Pokračování 2 / 12
Michal Bílek (Real Betis Sevilla)
Bývalý člen národních výběrů Československa a České republiky, který později vedl jako reprezentační trenér, zamířil do Španělska v lednu 1991 po vydařeném mistrovství světa v Itálii. Stal se posilou Betisu Sevilla, za který odehrál 37 zápasů a dal v nich tři branky. Jen 22 utkání s jedním vstřeleným gólem však patřilo mezi ty v nejvyšší soutěži. O půldruhého roku později se Michal Bílek vrátil zpět na Letnou.
Pokračování 3 / 12
Pavel Hapal (CD Tenerife)
Pavel Hapal opustil v roce 1992 Olomouc a zamířil do Leverkusenu. O tři roky později se stěhoval do Španělska a stal se posilou Tenerife, které mimo jiné přivedlo i trenéra Juppa Heynckese. Byl jedním z klíčových hráčů týmu a vybojoval s ním páté místo v La Lize, které znamenalo účast v Poháru UEFA. On sám se ale v závěru ročníku vážně zranil a přišel o účast na Euru v Anglii. Pak jeho hráčská kariéra nabrala sestupnou křivku. V La Lize stačil odehrát 31 střetnutí a vstřelil jeden gól.
Pokračování 4 / 12
Radek Bejbl (Atlético Madrid)
Po úspěšném Euru v roce 1996 zamířil nymburský rodák Radek Bejbl z pražské Slavie do Španělska. V Atlétiku Madrid pak zůstal čtyři roky, zahrál si Ligu mistrů, dvakrát vyhrál pohár Copa del Rey a za tým odehrál 105 zápasů v La Lize, v nichž dal dva góly. Žádný Čech jich dosud ve španělské elitní lize nezvládl víc. Klub z hlavního města ale v roce 2000 sestoupil a Bejbl odešel do francouzského Lens.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 12
Petr Kouba (Deportivo La Coruňa)
V roce 1996 dovedl brankář Petr Kouba českou reprezentaci do finále evropského šampionátu a zajistil si první zahraniční angažmá. Ze Sparty přestoupil do La Coruni, zasáhl ale jen do čtyř zápasů a po roce se stěhoval jako hostující hráč do Kaiserslauternu. Ani tam ale moc prostoru nedostal a vrátil se hostovat do Prahy. Chytal za Žižkov, do Španělska se ale ještě vrátil. Během dvou let se ale znovu neprosadil, odchytal dvě ligová střetnutí a v roce 2001 zamířil do Jablonce.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 12
Jaroslav Plašil (CA Osasuna)
Bývalý reprezentační záložník Jaroslav Plašil v roce 2007 opustil Monako a zamířil do španělské Osasuny. Vybojoval si místo v základní sestavě a v 66 ligových zápasech vstřelil osm branek. Po dvou letech se však vrátil do Francie a posílil Bordeaux.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 7 / 12
Tomáš Ujfaluši (Atlético Madrid)
Někdejší reprezentační kapitán Tomáš Ujfaluši se do Španělska dostal přes Hamburk a Fiorentinu a v roce 2008 se objevil v Madridu. V sezoně 2009/10 s Atlétikem vyhrál první ročník Evropské ligy a triumfoval i v následném Superpoháru. Na kontě má 92 utkání v La Lize. V roce 2011 odešel do Galatasaraye.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 8 / 12
Jiří Jarošík (Real Zaragoza)
Bývalý hráč Celtiku Glasgow, Chelsea či CSKA Moskva přišel během zimního přestupního termínu v sezoně 2009/10 do Zaragozy, kde prožil úspěšný rok a půl. Jiří Jarošík odehrál 56 ligových utkání, vstřelil pět branek a zaznamenal dvě asistence. Potom si Jiří Jarošík plácl se Spartou, do Španělska se však ještě vrátil a oblékl dres druholigového Alavésu.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 9 / 12
Tomáš Vaclík (FC Sevilla)
Gólman Tomáš Vaclík vyměnil v létě roku 2018 švýcarskou soutěž za Španělsko a stal se posilou Sevilly, která za něho poslala do Basileje v přepočtu téměř 160 milionů korun. Český brankář se okamžitě stal novou jedničkou ambiciózního týmu a tuto roli z rukou dlouho nepustil. Když se po sezoně 2020/21 s Pyrenejským poloostrovem loučil, měl na kontě 71 utkání v La Lize, ve kterých vychytal čtyřiadvacetkrát čisté konto.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 10 / 12
Jakub Jankto (Getafe)
Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce cca 15 milionů eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii.
Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. V létě 2021 se však přece jen stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za českého reprezentanta přes pět milionů eur, ale v dresu tohoto klubu odehrál pouze 14 ligových utkání. V Getafe má podepsanou smlouvu až do roku 2026, ale předloni v srpnu se jej klub zbavil a za půl milionu eur ho prodal do Cagliari.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 11 / 12
Ladislav Krejčí (FC Girona)
Ladislav Krejčí vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let byl považován za slibný talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic.
Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje stoprocentně naplnil. Na Letné odehrál během pěti sezon 109 ligových utkání, v nichž nastřílel 34 branek a zaznamenal deset asistencí. Smlouvu měl podepsanou do roku 2025, ale na začátku loňského července přestoupil do španělské Girony, které se upsal do roku 2029. Sparta za něj inkasovala osm milionů eur.
Na Pyrenejském poloostrově se nějaký čas rozkoukával, ale dokázal se poměrně rychle adaptovat a získal si stálé místo v sestavě. V premiérovém ročníku odehrál v La Lize 29 utkání a dal dvě branky. Jeho tržní cena vyrostla podle portálu TransferMarkt na 12 milionů eur.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 12 / 12
Alex Král (Espanyol Barcelona)
Je mu teprve 26 let, ale v součtu všech dosavadních transferů je jedním z nejhodnotnějších českých fotbalistů historie. Záložník Alex Král se na výsluní dostal během velmi krátké doby. V lednu 2019 ho koupila za více než 20 milionů korun Slavia z Teplic, kam jej sešívaní prodali za pakatel o dva roky dříve. V Edenu se rychle vypracoval v jednu z hvězd sestavy a už v září roku 2019 za jeho podpis zaplatil ruský Spartak Moskva 310 milionů korun.
Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Celkem odehrál v dresu kladivářů šest zápasů.
Sezonu 2022/23 strávil na hostování v Schalke 04 a také v té následující hrál v německé Bundeslize. Spartak ho zapůjčil do konce ročníku do Unionu Berlín, kam loni v létě přestoupil jako volný hráč, ale následně byl zapůjčen do Espanyolu Barcelona. v ročníku 2024/25 odehrál v La Lize 37 střetnutí, ve kterých zaznamenal jednu asistenci.