Ve kterém anglickém klubu si vydělávají fotbalisté nejvíc peněz? Především v Manchesteru City, Chelsea a Manchesteru United. Špatně se ale nemají ani hráči dalších velkoklubů, například Arsenalu nebo Liverpoolu. Právě Liverpool je klubem, na který se podíváme trochu blíž. Jaké částky si v této sezoně fotbalisté z Anfield Road vydělají? Sedm nejlépe placených hráčů Reds najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

6. - 7. Alex-Oxlade Chamberlain - 120 tisíc liber týdně V roce 2011 se pozornost tehdejšího kouče Arsenalu Arsene Wengera zaměřila na Alexe Oxlade-Chamberlaina. Přesně týden předtím než oslavil osmnácté narozeniny, podepsal talentovaný záložník či útočník smlouvu na Emirates Stadium. Kluby tehdy nezveřejnily přestupovou částku, ale podle britských médií šlo o sumu mezi 12 až 15 miliony liber, přičemž horní hranice je pravděpodobnější. Oxlade-Chamberlain během více než šesti sezon odehrál za Arsenal 132 ligových zápasů, ve kterých vsítil devět branek. Dalších 66 utkání zaznamenal v pohárových soutěžích a trefil se v nich jedenáctkrát. Na konci své první sezony v klubu byl nominován na ocenění Nejlepší mladý hráč roku. Cenu sice nezískal, ale experti o něm mluvili s respektem. Bohužel však měl smůlu na zranění, která ho značně zbrzdila v nadějném rozletu. V srpnu roku 2017 přestoupil za 35 milionů liber do Liverpoolu. Zdravotní patálie se však Oxlade-Chamberlainovi nevyhýbají ani na Anfield Road. V aktuálním ročníku kvůli nim zmeškal už pět utkání, v minulé sezoně to bylo rovných deset a o rok dříve kvůli vážnému zranění křížových vazů dokonce devětatřicet. Přesto patří k nejlépe placeným borcům mužstva. Smlouvu má podepsanou do roku 2023 a týdně mu zajišťuje 120 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

6. - 7. Naby Keita - 120 tisíc liber týdně Když se stal před čtyřmi lety černým koněm německé Bundesligy klub RB Lipsko, musel začít čelit nájezdům skautů a manažerů z bohatých evropských velkoklubů. Mezi nejžádanějšími hráči týmu byl guinejský reprezentant Naby Keita. Kromě zájmu francouzského Paris Saint-Germain byl jedním z hlavních letních cílů Liverpoolu a právě na Anfield Road také za 54 milionů liber zamířil. Keita byl až do sezony 2017/18 v Lipsku jednou z ústředních postav týmu. Čtyřiadvacetiletý středopolař je nesmírně silný na míči, má vynikající střelbu z dálky, tvořivé schopnosti i dostatek technických dovedností na to, aby byl jednou z hvězd Premier League. Jeho slabinou jsou hlavičkové souboje, nedisciplinovanost a náchylnost ke zraněním, jinak je to nesmírně komplexní fotbalista, který se stále zlepšuje a nejspíš má před sebou zářivou kariéru. I proto mu Liverpool bude sypat na účet 120 tisíc liber týdně, a to až do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

4. - 5. Jordan Henderson - 140 tisíc liber týdně V létě roku 2011 přestoupil Jordan Henderson do Liverpoolu za 20 milionů liber ze Sunderlandu, jenže nedokázal navázat na výkony z předchozího působiště a řada expertů ho „odepsala“. Talentovaný záložník se začal Liverpoolu vyplácet až v sezoně 2013/14. Henderson se stal pro tehdejšího kouče Brendana Rodgerse jedním z klíčových hráčů a nakonec si zahrál i na mistrovství světa v Brazílii. Fanoušci Reds předpokládali, že Henderson roste v kapitána Liverpoolu a skutečně také pásku po Stevenu Gerrardovi v roce 2015 převzal. Je to chytrý, rychlý, energický hráč a houževnatý pracant, který v aktuální sezoně odehrál 24 ligových střetnutí, ve kterých dal tři góly a na další čtyři nahrál. V současnosti v evropských soutěžích nenajdete moc lepších záložníků, než je on. Foto: Profimedia.cz

4. - 5. James Milner – 140 tisíc liber týdně Čtyřiatřicetiletý James Milner přišel v létě roku 2015 na Anfield Road úplně zadarmo jako volný hráč z Manchesteru City, snad proto mu klub řádně sype na účet. Týden co týden nyní zbohatne anglický záložník o 140 tisíc liber. Poctivý dříč a chlap na černou práci se zatím Reds vyplácí. Trenér Jürgen Klopp středového záložníka občas využívá také jako levého (i pravého) beka, ovšem Milner si i na tomto postu vede velmi dobře. Foto: Profimedia.cz

2. - 3. Virgil van Dijk - 180 tisíc liber týdně Holandský stoper Virgil van Dijk na sebe výrazně upozornil už v době, kdy mu bylo pouhých dvacet let a vybojoval si pevné místo v sestavě Groningenu. V nizozemské nejvyšší soutěži strávil dvě nesmírně povedené sezony a následně za necelé tři miliony liber zamířil do slavného Celtiku Glasgow. Na začátku ročníku 2015/16 už byla jeho cena více než čtyřnásobná - do Southamptonu se stěhoval za 13 milionů liber a v klubu během dvou a půl sezon vyrostl v uznávanou personu Premier League. Toto je 50 nejdražších přestupů fotbalové historie. Změní se v zimě opět pořadí? Zájem o jeho služby měly bohaté velkokluby, na začátku roku 2018 nakonec podepsal smlouvu v Liverpoolu, který za holandského reprezentanta poslal do Southamtonu 75 milionů liber. Van Dijk dostal také královský plat - týdně si nyní přijde na 180 tisíc liber a tuto částku bude pobírat až do roku 2023, kdy mu stávající kontrakt vyprší. Foto: Profimedia.cz

2. - 3. Roberto Firmino – 180 tisíc liber týdně Z brazilského záložníka Roberta Firmina se stal v průběhu minulých sezon tahoun Liverpoolu a navázal tak na čtyři ročníky, které před odchodem na ostrovy strávil v německém Hoffenheimu, kde byl absolutní hvězdou. Pro mužstvo je dnes prakticky nepostradatelný. Osmadvacetiletý borec odehrál v aktuální sezoně Premier League 25 zápasů, nastřílel osm gólů a k nim přidal sedm asistencí. Třemi nahrávka se blýskl také první únorový víkend v nejvyšší anglické soutěži, když Reds deklasovali 4:0 Southampton. Zatraceně cenné zboží. Toto je 17 nejdražších brazilských fotbalistů všech dob Hráč, který už má na kontě 44 startů v reprezentaci Kanárků, se stal v létě roku 2015 kořistí Liverpoolu, který ho koupil za 29 milionů liber. Nová, vylepšená smlouva na Anfield Road mu zajišťuje plat ve výši 180 tisíc liber týdně a vyprší v roce 2023. Foto: Profimedia.cz