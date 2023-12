100 bodů v základní části extraligy. Magickou metu dosud pokořilo 11 týmů. Některé vícekrát

Pokračování 4 / 12

Hradec Králové

V sezoně 2021/22 to byla velká jízda hokejistů Hradce Králové. Základní částí projeli jako nůž máslem, zaznamenali nejméně porážek a vyválčili 116 bodů. Do play-off šli z prvního místa a málokdo pochyboval o tom, že mužstvo nedojde až do finále. To se však nestalo. Východočeši totiž překvapivě klopýtli už ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví, která skončila v základní části až jedenáctá a do vyřazovacích bojů se probila z předkola.

Foto: Profimedia.cz