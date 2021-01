10 zlatých lvíčat z roku 2002, která to dotáhla do evropských velkoklubů

V talentovaném týmu vedeném koučem Miroslavem Beránkem se v roce 2002 sešla spousta skvělých hráčů a řada z nich to dotáhla do prestižních evropských klubů. Vybrali jsme desítku z těch, kteří se dostali úplně nejdál. Jejich jména najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Milan Baroš Milan Baroš má ve sbírce jak stříbro z roku 2000, tak i zlato ze Švýcarska. Zatímco v prvním případě byl hráčem Baníku Ostrava, v roce 2002 už patřil anglickému Liverpoolu, se kterým později vyhrál Ligu mistrů. Druhý nejlepší střelec české reprezentace pak válel také v Lyonu či v Galatasaray Istanbul. Foto: Profimedia.cz

Petr Čech Petr Čech se stal finálovým hrdinou. V základní hrací době od dosud suverénní Francie gól nedostal, jeho chvíle slávy pak přišla v penaltovém rozstřelu, ve kterém zneškodnil tři pokutové kopy soupeře a nasměroval Čechy ke zlatu. Tehdejší gólman Sparty se stal nejlepším hráčem turnaje a přestoupil do Rennes, odkud po dvou letech odešel do Chelsea, s níž získal několik trofejí včetně vítězství v Lize mistrů. Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Grygera Zdeněk Grygera se stal jedním z českých hrdinů turnaje. Nebýt jeho trefy do sítě Řecka, Češi by zřejmě nepostoupili ze základní skupiny. Zaskvěl se i ve finálovém penaltovém rozstřelu, ve kterém byl, na rozdíl od tří Francouzů, úspěšný. Ještě rok po turnaji byl ve Spartě, pak následoval přesun do Ajaxu a později do Juventusu Turín, za který nastupoval čtyři roky. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hübschman Špičkový defenzivní záložník se v roce 2014 vrátil do Čech a stal se kapitánem Jablonce. Předtím řadu let hájil barvy Šachtaru Doněck. S ukrajinským klubem získal několik domácích titulů a vybojoval také vítězství v Poháru UEFA. Foto: Profimedia.cz

Martin Jiránek Češi do turnaje vstoupili porážkou s Francií a v zápase s Belgií potřebovali bodovat. Beránkovi svěřenci vyhráli 1:0 a vděčili za to Martinu Jiránkovi, který dal jediný gól zápasu. V té době už patřil italské Reginně, odkud v roce 2004 odešel do bohatého moskevského Spartaku, v němž strávil šest úspěšných let. Další rok byl v Anglii a přes Birmingham se do Ruska zase vrátil domů. Foto: Profimedia.cz

Radoslav Kováč Olomouc – Sparta – Spartak Moskva – West Ham – Basilej. Tak se vyvíjela kariéra Radoslava Kováče předtím, než se v roce 2013 vrátil domů a posílil Liberec, odkud se pak vydal na závěrečnou štaci do Sparty, kde ukončil hráčskou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Jan Polák Bylo mu 18 let, když debutoval v národním týmu. To se psal rok 1998. O čtyři roky později tehdejší záložník Brna získal zlato na „malém“ Euru. Ve sbírce má i stříbro z roku 2000 a celkově 46 startů za lvíčata, což z něj činí absolutního rekordmana. Po letech strávených ve Wolfsburgu, Norimberku a Anderlechtu, který z něj v roce 2007 udělal druhého nejdražšího hráče v historii klubu, se vrátil na závěr kariéry domů do Brna. Foto: Profimedia.cz

David Rozenhal David Rozehnal se právem může považovat za fotbalového světoběžníka. V roce 2003 odešel z Olomouce do Brugg. Po dvou letech už patřil Paris Saint-Germain a za další dva roky odešel do Newcastlu. Následně si vyzkoušel angažmá v italském Laziu, německém Hamburku, francouzském Lille či belgickém Oostende. Foto: Profimedia.cz

Rudolf Skácel Rodák z Trutnova se po zlatém Euru přesunul z Hradce Králové do Slavie. V Praze se mu dařilo a jeho výkonnostní růst neunikl zahraničním klubům. Po roce byl proto v Marseille, kam si ho přivedl kouč Alain Perrin. Jenže trenér po roce, během kterého Skácel dostal hodně šancí, odešel, a český záložník se znovu stěhoval, tentokrát do řeckého Panathinaikosu. Pak si zahrál i za skotské Hearts nebo anglický Southamtpon. Foto: Profimedia.cz