10 zápasů Čechů se Skoty. Slavná vítězství, ostudný pád, ale i tři porážky v řadě

Dnes jsou to přesně dva roky, co česká fotbalová reprezentace vstoupila do bojů mistrovství Evropy, které rozehrála duelem proti domácímu Skotsku. Ostrovní tým patří k tradičním soupeřům, s nímž Češi svedli už deset soubojů.