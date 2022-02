10 veteránů z Fortuna ligy, kterým po sezoně skončí smlouva a (možná) odejdou do sportovního důchodu

Do aktuálního ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže zasáhli tři čtyřicátníci a více než dvacet borců, kteří mají přes 35 let. Pro některé z nich jde o poslední sezonu v nejvyšší soutěži. V následujících kapitolách najdete desítku veteránů, kterým na konci ročníku vyprší platná smlouva, a oni možná odejdou do sportovního důchodu.

Dobří holubi se vracejí a olomoucký odchovanec Roman Hubník se v roce 2020 vrátil po dlouhých letech na Andrův stadion. Během kariéry si zahrál ve sparťanském dresu či v Plzni, ale působil také v Rusku a v Německu. Vybojoval čtyři mistrovské tituly – jednou se radoval s letenským týmem a třikrát s Viktorií. Na Hané má podepsanou smlouvu do konce aktuálního ročníku, ve kterém ho ale sužují zdravotní problémy, kvůli nimž nastoupil jen do deseti zápasů.

Fotbalový životopis sedmatřicetiletého veterána Václava Procházky je pořádně bohatý. S Viktorií Plzeň vybojoval třikrát mistrovský titul, dva roky si zahrál v turecké lize, ale i přesto už dokázal v té české nastřádat do statistik přes čtyři stovky startů. Kromě západočeského klubu nechal významnou stopu také v Mladé Boleslavi, krátce se mihl na hostování ve Slovácku a od sezony 2017/18 byl (klíčovým) hráčem Baníku Ostrava. Momentálně je druhým rokem hráčem Zlína, kde má podepsanou smlouvu do konce ročníku.

Záložník Jan Jeřábek by mohl být vzorem klubové věrnosti. Celou profesionální kariéru spojil s Pardubicemi, kde působ už od roku 2006. S mužstvem zažil časy, kdy kopalo pouze v divizní soutěži, ale také slavný postup mezi ligovou elitu v roce 2020. Na sklonku kariéry kroutí teprve druhou sezonu v nejvyšší soutěži a je docela možné, že je to jeho poslední. Stávající smlouva mu vyprší na konci června, ale není vyloučena, že se na východě Čech domluví na jejím prodloužení a ještě si odchod do důchodu oddálí.

Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval brankář Tomáš Grigar v sezoně 2004/05 ve Spartě, na Letné se ale nedokázal prosadit, a tak od ročníku 2008/09 chytá v Teplicích. I v 39 letech si drží solidní formu. V zimě načal už čtvrtou stovku ligových startů - konkrétně má na kontě 322 utkání, ve kterých si zapsal do statistik 106 vychytaných nul. Po sezoně mu skončí na severu Čech smlouva a možná se vydá do sportovního důchodu.

Jan Laštůvka (Baník Ostrava) – 39 let

Kariéra brankáře Jana Laštůvky je dlouhá a bohatá na úspěchy. Odstartoval ji na přelomu tisíciletí v Karviné, odkud se posunul do Baníku. S ostravským klubem vybojoval v sezoně 2003/04 mistrovský titul a vydal se do zahraničí, konkrétně do Šachtaru Doněck, s nímž se stal dvakrát ligovým šampionem. Během pěti let na východě Ukrajiny byl třikrát na hostování – ve Fulhamu, v Bochumi a ve West Hamu, nikde ale pořádně neprorazil. V roce 2009 se posunul do konkurenčního Dněpru Dněpropetrovsk, kde pobyl sedm sezon a dostal se s mužstvem do finále Evropské ligy.

Před šesti lety si řekl, že je čas vrátit se domů a zamířil do mateřského klubu, tedy do Karviné. V roce 2017 se krátce mihl v pražské Slavii a od sezony 2018/19 je brankářskou jedničkou Baníku. V Ostravě má podepsanou smlouvu do konce sezony, naposled se ale v brance objevil kvůli zranění v polovině října.

