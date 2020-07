Nehasnoucí stálice. 11 útočníků, kteří podávají v posledních 7 letech v NHL nejvyrovnanější výkony

Kdo je aktuálně nejlepším útočníkem v NHL? Na tuto otázku bychom mohli hledat odpověď na základě řady faktorů a pokaždé bychom se asi dobrali k různým výsledkům. Rozhodli jsme se proto jít na věc jinak. Nebudeme hledat „nejlepšího“ forvarda, nýbrž takového, který podává nejkonzistentnější výkony.

Sedm kompletních sezon, to už je dost dlouhá doba na to, abychom vyloučili faktor jednoho „náhodně“ povedeného období. Nahlédli jsme tedy do statistik a sestavili žebříček podle počtu získaných kanadských bodů od sezony 2013/14 až do současné chvíle. Kdo je v něm na špici, na to odpovídají následující kapitoly a fotogalerie.