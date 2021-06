11 světových šampionátů Tomáše Plekance. Vytouženého zlata se nikdy nedočkal

Tomáš Plekanec, který se na podzim vrátí s Kladnem do extraligy, hrál na jedenácti světových šampionátech, na nichž vybojoval tři cenné kovy. Premiéru si odbyl před patnácti lety v Lotyšsku, jeho derniérou byl turnaj v Dánsku v roce 2018. Všechny jeho účasti na mistrovstvích světa si připomeňte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

V roce 2012 měl Tomáš Plekanec poprvé na dresu kapitánské céčko a znovu prožil úspěšný turnaj. Na zlato to však opět nestačilo – v semifinále vystavili Čechům stopku Slováci. Zkušený útočník dal jednu branku, přidal šest nahrávek a dovedl národní celek k bronzu, který získal po boji s domácím výběrem Suomi.

V roce 2013 se české reprezentaci na šampionátu příliš nevedlo. Před klíčovým zápasem skupiny proti Norsku ale dorazil Tomáš Plekanec, blýskl se třemi asistencemi a Hadamczikovi svěřenci postoupili po výhře 7:0 do čtvrtfinále, v němž Plekanec společně s Jakubem Voráčkem připravili gól pro Zdeňka Kutláka. Češi už ale obrat nedokonali a se Švýcarskem prohráli 1:2.

MS 2016 - Rusko

Po devíti letech se Tomáš Plekanec vrátil do Ruska. Český forvard měl za sebou sezonu, která se Montrealu příliš nepovedla a nepostoupil do play-off, on osobně však mohl být spokojený, protože v základní části odehrál všechny zápasy a nasbíral 54 bodů za 14 gólů a 40 nahrávek.

Plekanec vedl mužstvo do bojů o medaile jako kapitán. Dvakrát skóroval v utkání s Lotyšskem, v němž se Češi protrápili k výhře 4:3 až po samostatných nájezdech, dva góly dal Kazachstánu a přispěl k vítězství 3:1, a byl jediným střelcem v zápase proti Dánsku, které národní celek překvapivě prohrál 1:2 po samostatných nájezdech. Do čtvrtfinále sice postoupili čeští hokejisté z prvního místa ve skupině, ale nezvládli bitvu s Američany, kterou rozhodly až samostatné nájezdy.

