10 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhne v letošním draftu NHL největší boj

Stejně jako loni, také letos by tuzemský hokej mohl mít zástupce mezi mladou elitou v prvním kole draftu NHL. Už teď je poměrně jasno o elitní desítce hráčů, které si rozeberou kluby s přednostním právem volby. Všichni se v budoucnosti mohou stát nejzářivějšími hvězdami NHL. Jejich jména i důvody, proč jsou nejžádanějšími mladými hokejisty světa, najdete v následujících kapitolách.

10. Colby Barlow (Kanada) Velká část skautů předpokládá, že kanadský forvard Colby Barlow nebude chybět v první kole draftu. A pokud se tam neprotlačí, tak by měl jít na řadu hned na začátku druhé desítky. Osmnáctiletý mladík nemá zatím příliš mnoho mezinárodních zkušeností. Ty první získával v minulých dnech na mistrovství světa hráčů do 18 let. Na klubové scéně působí v juniorské soutěži OHL v dresu klubu Owen Sound Attack a na dresu nocí kapitánské céčko. Je to rozený vůdce, výborný bruslař a střelec s talentem od hokejového pánaboha. Foto: Profimedia.cz

9. Brayden Yager (Kanada) Osmnáctiletý Brayden Yager působí už třetím rokem v juniorské lize WHL a hájí barvy celku Moose Jaw Warriors. Šikovný centr patří mezi nejkreativnější hráče soutěže. V aktuální sezoně posbíral v 67 zápasech základní části 78 bodů za 28 branek a 50 asistencí, dalších 16 bodů přidal v deseti zápasech play-off. Podle předpokladu skautů by mohl jít v draftu NHL na řadu na konci první desítky. Foto: Profimedia.cz

8. Eduard Šalé (Česká republika) Kometa je pravidelným dodavatelem mladých talentů do draftů NHL a letos se ve výběru nejnadějnějších borců z celého světa opět objeví brněnský odchovanec. Aktuálně osmnáctiletý Eduard Šalé je pasován na jednoho z favoritů draftu a měl by se objevit v elitní desítce, kterou si rozeberou zámořské kluby nejdříve. Už v minulém ročníku se poprvé objevil v seniorské extralize – odehrál deset utkání a posbíral tři body za dva góly a nahrávku. V tom současném už byl plnoprávným členem sestavy. Nastoupil do 43 střetnutí v základní části a na kontě měl 14 bodů (7+7). Dalších šest utkání přidal v play-off. Foto: Profimedia.cz

7. Andrew Cristall (Kanada) Útočník Andrew Cristall patřil ke klíčovým hráčům kanadského výběru do 18 let na mistrovství světa ve Švýcarsku, které vyvrcholil včerejším finálovým zápasem. Hvězda týmu Kelowna Rockets v juniorské soutěži WHL si už dvě sezony drží průměr více než jednoho bodu na utkání. V současném ročníku posbíral v 54 zápasech 95 bodů za 39 branek a 56 nahrávek. Cristall je skvělý týmový hráč, výborný bruslař, který má nesmírně šikovné ruce a kreativní myšlení. Umí výborně číst hru. K naprosté dokonalosti mu snad chybí jen pár centimetrů navíc – měří 178 centimetrů. Foto: Profimedia.cz

6. Will Smith (USA) Má stejné jméno jako slavný americký herec, ale na rozdíl od něj to umí na bruslích s hokejkou a pukem. Osmnáctiletý Will Smith je jedním z velkých talentů z USA a dokázal to i na mistrovství světa hráčů do 18 let, kde patřil k nejlepším hráčům. Jeho ofenzivní schopnosti jsou ohromující, ale i když je v útočné třetině smrtelně nebezpečný, dokáže si perfektně plnit i defenzivní úkoly. Některé prognózy skautů ho pasují v draftu dokonce mezi elitní pětici, která půjde na řadu nejdříve. Silný, rychlý, přiměřeně agresivní a agilní týmový hráč má před sebou zřejmě zářivou budoucnost. Foto: Profimedia.cz

5. Zach Benson (Kanada) Třetím rokem válí útočník Zach Benson v juniorské lize WHL v dresu celku Winnipeg Ice a s každou sezonou je lepší. V té minulé posbíral 63 bodů (25+38) v 58 zápasech, v současném ročníku je ale k nezastavení – po 60 střetnutích základní části měl na kontě 98 bodů za 36 branek a 62 asistencí. Jeho obrovskou předností je čtení hry. Dokáže perfektně předvídat, kam se bude situace na hřišti ubírat a vždycky je o krůček před protivníkem. Je rychlý, umí to na vhazování a tvrdě pracuje pro mužstvo. I když měří „jen“ 178 centimetrů, chtěl by ho mít v týmu zřejmě každý trenér v NHL. Foto: Profimedia.cz

4. Leo Carlsson (Švédsko) Útočník Leo Carlsson je odchovancem Färjestadu, odkud se v roce 2018 přesunul do klubu Örebro, v jehož dresu už odehrál dvě sezony v nejvyšší soutěži dospělých. Na to, že mu v prosinci bylo 18 let, to je slušná vizitka kvality a talentu. Urostlý forvard získal letos ocenění pro nejlepšího švédského juniora a zároveň byl nejproduktivnějším hráčem do 20 v tamní elitní lize, když ve 44 zápasech posbíral 25 bodů (10+15). Jeho silnou zbraní je rychlost a kreativní myšlení. Díky fyzickým dispozicím je silný a jen tak někdo ho neodstaví od puku. Foto: Profimedia.cz

3. Matvej Mičkov (Rusko) To by bylo, aby se v elitní desítce draftu neobjevil zástupce ruské hokejové školy. Letos jím bude útočník Matvej Mičkov. Šikovný mladík si už v 17 letech odbyl premiéru v KHL a v aktuálním ročníku zvládl v této soutěži v dresech Petrochradu a Soči 30 utkání, ve kterých se blýskl devíti góly a 11 nahrávkami. Mičkov je jedním z nejvýraznějších ruských talentů posledních několika let. Je to excelentní bruslař, má nesmírně šikovné ruce a dokonalou střelu zápěstím, umí skvěle číst hru a když do toho šlápne, málokdo mu dokáže stačit. Foto: Profimedia.cz

2. Adam Fantilli (Kanada) Osmnáctiletý Adam Fantilli hrál letos na mistrovství světa hráčů do 20 let a šesti body ve čtyřech zápasech pomohl výběru javorového listu ke zlatým medailím. Rodák z Toronta hraje v juniorské lize NCAA, v níž hájí barvy univerzitního klubu Michiganu a sezona 2022/23 se mu nesmírně povedla. V 36 zápasech dal 30 branek a k nim přidal 25 asistencí. Získal ocenění pro nejlepšího nováčka roku a zároveň pro nejlepšího hráče soutěže. Fantilli má hodně šikovné ruce a vynikající střelu. Je rychlý, má výborné hokejové myšlení a nebojí se hry do těla. Bylo by překvapením, kdyby šel v letošním draftu na řadu později než jako druhý v celkovém pořadí. Foto: Profimedia.cz