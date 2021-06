10 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhne v letošním draftu NHL největší boj

Ty tam jsou doby, kdy si kluby z nejprestižnější hokejové soutěže na světě vybíraly v prvním kole aspoň jednoho českého hokejistu. Ani letos zřejmě nebude mít tuzemský hokej zástupce mezi mladou elitou v prvním kole. A v úvodní desítce ani jeden Čech nebude téměř určitě. Už teď je víceméně jasno o elitní desítce hráčů, které si rozeberou kluby s přednostním právem volby. Všichni se v budoucnosti mohou stát nejzářivějšími hvězdami NHL. Jejich jména i důvody, proč jsou nejžádanějšími mladými hokejisty světa, najdete v následujících kapitolách.

10. William Eklund (Švédsko) Mnozí skauti označují Williama Eklunda za nejlepšího evropského hráče, který se objeví v letošním draftu NHL. Levé křídlo Djurgardenu má v 18 letech za sebou už dvě sezony v nejvyšší švédské soutěži dospělých a v té uplynulé podával famózní výkony. Ve 40 zápasech nastřílel 11 branek a na 12 dalších nahrál. Šli na řadu po McDavidovi. 6 českých hokejistů z draftu 2015, kteří už okusili NHL Eklund je vynikajícím bruslařem a podle hokejových expertů je typově podobný hvězdě Caroliny Hurricanes Sebastianu Ahovi. V sezoně 2020/21 se stal nejlepším nováčkem a nejlepším střelcem mezi juniory v SHL. Měří sice jen 178 centimetrů, ale výškový handicap nahrazuje chytrostí. Je to kreativní rychlík s nesmírně šikovnýma rukama, který tvrdě pracuje pro mužstvo.

9. Jesper Wallstedt (Švédsko) Nebývá příliš častým jevem, aby se v první desítce draftu objevil brankář, ale když už se tak stane, jde o mimořádný talent. A takovým je Švéd Jesper Wallstedt. Experti ho srovnávají s Ryanem Millerem, který prožil dlouhou kariéru v NHL a stal se nejúspěšnějším americkým gólmanem v prestižní zámořské lize. Někteří odborníci označují Wallstedta za nejlepšího mladého brankáře za posledních deset let. V uplynulé sezoně odchytal 22 utkání v nejvyšší švédské soutěži v dresu celku Lulea, kde má podepsanou smlouvu i na příští ročník. Foto: Profimedia.cz

8. Simon Edvinsson (Švédsko) Téměř dvoumetrový bek Simon Edvinsson má dokonalé fyzické parametry na to, aby se uplatnil v NHL. Skauti ho stylově přirovnávají k Sethu Jonesovi. Navzdory postavě hromotluka je to vynikající bruslař, který dovede držet krok s daleko lehčími protivníky. Dobře brání, umí to s hokejkou a rád podporuje ofenzívu. Na ledě má dokonalý přehled a krizové situace dokáže řešit s pozoruhodným klidem. Jednou by z něho mohla být defenzivní hvězda NHL.

7. Kent Johnson (Kanada) Osmnáctiletý Kanaďan Kent Johnson je nesmírně rychlým a dovedným hokejistou. Herním projevem je velmi podobný Eliasi Pettersonovi či Matthewovi Barzalovi. Uplynulou sezonu strávil v soutěži NCAA v dresu univerzitního celku Michiganu a na jejím konci se mohl chlubit průměrem více než jednoho bodu na utkání.

6. Carson Lambos (Kanada) Některé odhady neřadí kanadského zadáka Carsona Lambose mezi elitní desítku draftu, ale jiné mu tam naopak místo dělají. Ofenzivní bek, který je rodákem z Winnipegu, nabral opačný směr, než je obvyklé, a zpoza Atlantiku se vypravil do Evropy. Drtivou většinu sezony strávil ve finské juniorské lize a dvakrát se objevil i v nejvyšší soutěži seniorů. Sezonu mu poněkud zkomplikovalo zranění, ale skauti ho mají v merku a dobře vědí, že se v něm skrývá velký talent.

5. Brandt Clarke (Kanada) Kdo sledoval v uplynulé sezoně slovenskou nejvyšší soutěž, mohl v ní vidět jednu z pravděpodobných budoucích velkých hvězd NHL. Obránce Brandt Clarke odehrál na hostování za Nové Zámky 26 utkání a posbíral mezi dospělými 15 bodů (5+10). Zlatý medailista z posledního mistrovství světa hráčů do 18 let je ideálním hráčem pro přesilovky a údajně je v hledáčku mnoha klubů z NHL. Místo v první desítce draftu by měl mít prakticky jisté.

4. Mason McTavish (Kanada) Kanadský centr Mason McTavish, který se narodil ve Švýcarsku, by měl jít v letošním draftu na řadu hodně brzy. V rodišti pod Alpami také strávil na hostování uplynulou sezonu, v níž hrál za celek EHC Olten. Byl také členem reprezentace javorového listu, která vybojovala na světovém šampionátu hráčů do 18 let zlaté medaile, a patřil mezi nejlepší hráče týmu. V sedmi zápasech zaznamenal 11 bodů (5+6). Je to nejen vynikající střelec, ale také chytrý nahrávač. Foto: Profimedia.cz

3. Luke Hughes (USA) Jeho bratr Jack Hughes se stal jedničkou draftu před dvěma lety a další sourozenec Quinn byl sedmičkou o rok dříve. Luke by mohl být letos mezi elitní pěticí. Sebevědomý obránce je špičkovým a rychlým bruslařem, který si báječně rozumí s pukem, skvěle se orientuje ve hře a umí bleskově reagovat na aktuální situaci na hřišti. Už v 18 letech je to komplexní hráč, který má předpoklady pro rychlou adaptaci v NHL.

2. Matthew Beniers (USA) Řada expertů tvrdí, že Američan Matt Beniers je nejpřipravenějším mladým hráčem z draftu 2021 na vstup do NHL. Očekává se, že by měl jít na řadu mezi první pěticí a mnozí skauti ho staví dokonce na první místo. Zadina a spol. aneb 7 Čechů z draftů od roku 2016, kteří už okusili, jak chutná NHL Kdo sledoval nedávné mistrovství světa v Lotyšsku, nemohl tohoto středního útočníka přehlédnout. Beniers odehrál na turnaji šest utkání a dvěma body za gól a asistenci se zasloužil o zisk bronzových medailí. Na šampionátu dospělých už byl coby vítěz juniorského světového šampionátu z přelomu roku. Ve sbírce úspěchů má také bronz z mistrovství světa osmnáctek. Na to, že je mu teprve 18 let, už toho dokázal poměrně dost a jednou by mohl zářit i v NHL. Foto: Profimedia.cz