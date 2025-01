10 stříbrných juniorů z mistrovství světa v roce 2023, kteří hrají v české extralize. Jak se jim vede?

Šikovný zadák překvapivě neprošel draftem NHL, ale zámořští skauti dobře vědí o jeho schopnostech, protože dva roky působil v juniorské lize QMJHL v dresu klubu Halifax Mooseheads. Na stříbrném šampionátu dvacítek nastoupil do všech sedmi zápasů a připsal si na konto dva body (1+1). Před aktuálním ročníkem se vrátil z Ameriky domů a upsal se Karlovým Varům do konce sezony s opcí na další rok.

I když je se 175 centimetry na beka poměrně malý, fyzický handicap vyvažuje hbitostí, dobrým bruslením a rychlostí. Ne náhodou prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry a zahrál si i na mistrovství světa osmnáctek a dvacítek. V roce 2023 se podílel na zisku stříbra čtyřmi body (2+2) v sedmi zápasech. A dařilo se mu také v minulém extraligovém ročníku, v němž získal ocenění pro nejlepšího zadáka sezony. Žádný obránce v něm nenasbíral do statistik víc bodů a asistencí než on. Produktivní je také v tom současném, v němž už má na kontě 20 bodů.

Aktuálně jednadvacetiletý mladík byl v roce 2022 draftován Ďábly z New Jersey, ale zatím zůstává v Evropě. Se Spartou má podepsaný kontrakt do konce současné sezony, v níž už ale oblékal dresy tří jiných klubů. Jako hostující hráč strávil nejvíc času v druholigových Litoměřicích, ale devět utkání odehrál i Plzni a nyní je zapůjčen do Vítkovic.

Pokračování 7 / 11

Jakub Kos (Kometa Brno)

Extraligová bilance v sezoně 2024/25: 37 zápasů – 11 bodů (4+7)

Útočník Jakub Kos je brněnským rodákem a odchovancem Komety. Česká kluziště však opustil už v 17 letech a nabral směr Finsko, kde zakotvil v Ilvesu Tampere. Hned v první sezoně na severu Evropy se probojoval až do týmu do 20 let. Pak byl dva roky členem prvního celku dospělých.

V českém dresu si zahrál na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát se představil na světovém šampionátu juniorů. Na tom stříbrném se blýskl pěti body (2+3) v sedmi zápasech. Z Ilvesu odešel v průběhu minulého ročníku do Brna, kde se zařadil mezi stálé členy týmu. V moravské metropoli má podepsaný kontrakt do konce této sezony. V draftu roku 2021 po něm sáhla v šestém kole Florida.

Foto: Profimedia.cz