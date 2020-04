10 startů Jaromíra Jágra v Utkání hvězd NHL. Připomeňte si, kdy zářil a kdy se omluvil Drahomír Kvasnička, Petr Sobol Jaromír Jágr už se v žádném Utkání hvězd NHL nepředstaví. I tak je však jeho účet v prestižním střetnutí docela bohatý. V minulosti se All-Star Game zúčastnil desetkrát a nebýt několika omluv, mohlo být toto číslo ještě vyšší. 10 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii 1234567891011 „Džegr" byl nominován do All-Star Game NHL poprvé už v sezoně 1991/92. Naposledy před odchodem do Ruska si Utkání hvězd zahrál v ročníku 2003/04. Pak uplynula dlouhá doba, až skvělými výkony v dresu Floridy vratu z KHL poprvé od nási řekl o další nominaci. A jak se mu vedlo v těchto exhibicích? V roce 1994 se poprvé omluvil, jeho místo v zahajovací formaci zaujal Mark Messier. O tři roky později ho znovu limitovalo zranění, v nominaci ho nahradil Adam Oates, v prvním útoku pak John LeClair. Naposledy poslal omluvenku v roce 2001, tehdy ho zastoupil v zahajovací pětce Milan Hejduk. Utkání hvězd hrál desetkrát, z toho byl osmkrát v zahajovací sestavě. Více se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii. 1991/92 Tým: Pittsburgh Penguins

Body v NHL: 69 (32+37) v základní části a 24 (11+13) v play-off

Tým v Utkání hvězd: Wales Conference

Bilance v Utkání hvězd: 1 asistence Foto: Profimedia.cz 1992/93 Tým: Pittsburgh Penguins

Body v NHL: 94 (34+60) v základní části a 9 (5+4) v play-off

Tým v Utkání hvězd: Wales Conference

Bilance v Utkání hvězd: 1 asistence Foto: Profimedia.cz 1995/96 Tým: Pittsburgh Penguins

Body v NHL: 149 (62+87) v základní části a 23 (11+12) v play-off

Tým v Utkání hvězd: Východní konference

Bilance v Utkání hvězd: 1 gól

Další Češi: Dominik Hašek a Roman Hamrlík Foto: Profimedia.cz 1997/98 Tým: Pittsburgh Penguins

Body v NHL: 102 (35+67) v základní části a 9 (4+5) v play-off

Tým v Utkání hvězd: Svět

Bilance v Utkání hvězd: 1 gól

Další Češi: Dominik Hašek a Bobby Holík Foto: Profimedia.cz 1998/99 Tým: Pittsburgh Penguins

Body v NHL: 127 (44+83) v základní části a 12 (5+7) v play-off

Tým v Utkání hvězd: Svět

Bilance v Utkání hvězd: 1 asistence

Další Češi: Dominik Hašek, Bobby Holík, Martin Straka a Roman Hamrlík Foto: Profimedia.cz 1999/2000 Tým: Pittsburgh Penguins

Body v NHL: 96 (42+54) v základní části a 16 (8+8) v play-off

Tým v Utkání hvězd: Svět

Bilance v Utkání hvězd: 1+1

Další Češi: Roman Turek, Petr Buzek, Radek Bonk, Milan Hejduk, Petr Svoboda, Martin Ručinský a Patrik Eliáš Foto: Profimedia.cz 2001/02 Tým: Washington Capitals

Body v NHL: 79 (31+48) v základní části

Tým v Utkání hvězd: Svět

Bilance v Utkání hvězd: bez bodu

Další Češi: Dominik Hašek, Jaroslav Modrý, Tomáš Kaberle, Patrik Eliáš Foto: Profimedia.cz 2002/03 Tým: Washington Capitals

Body v NHL: 77 (36+41) v základní části a 7 (2+5) v play-off

Tým v Utkání hvězd: Východní konference

Bilance v Utkání hvězd: 3 asistence

Další Češi: Roman Hamrlík Foto: Profimedia.cz 2003/04 Tým: Washington Capitals/New York Rangers

Body v NHL: 74 (31+43) v základní části

Tým v Utkání hvězd: Východní konference

Bilance v Utkání hvězd: 1 asistence

Další Češi: Robert Lang, Pavel Kubina, Filip Kuba a Tomáš Vokoun Foto: Profimedia.cz 2015/16 Tým: Florida Panthers

Body v NHL: 66 (27+39) v základní části a 2 (0+2) v play-off

Tým v Utkání hvězd: Team Atlantic

Tým v Utkání hvězd: Team Atlantic

Bilance v Utkání hvězd: 1 asistence

