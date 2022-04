10 rychlostřelců z Ligy mistrů. Komu stačilo na gól nejméně minut na hřišti?

Nejbohatší a nejsledovanější fotbalová soutěž světa – UEFA Champions League – je momentálně ve fázi před startem semifinálových bojů. O tom, kdo vyhraje korunu pro krále střelců, kterou si po minulém ročníku nasadil na hlavu Erling Haaland z Dortmundu, jenž nastřílel deset gólů, můžeme zatím pouze spekulovat.

Pojďme se tedy na aktuální střeleckou tabulku Ligy mistrů podívat z trochu jiného úhlu. Poskládali jsme žebříček nikoli podle počtu nastřílených gólů, nýbrž podle toho, kolik minut potřebovali hráči na vstřelení jedné branky. Aby to bylo spravedlivé, zahrnuli jsme do statistik jen fotbalisty, kteří odehráli alespoň 150 minut a přitom minimálně naskočili do tří zápasů. Jak to dopadlo, prozrazuje následující galerie.