10 přestupů zadarmo, nad nimiž manažeři v Premier League hořce zaplakali

Od chvíle, kdy byl v roce 1995 soudně vyřešen „případ Bosman“, mohou fotbalisté, kterým vyprší kontrakt v jednom klubu, přestupovat ke konkurenci, aniž by za ně nový zaměstnavatel musel tomu předchozímu cokoli platit. Pokud tedy existuje něco jako „přestup bez rizika“, pak je to tento typ transferu. Někdy to ovšem skočí fiaskem a hráči, kteří přišli zadarmo, jsou vlastně drazí. Někteří manažeři v Premier League by o tom mohli povídat. V následujících kapitolách najdete deset nejméně povedených přestupů volných hráčů v historii anglické nejvyšší soutěže.

Andrej Voronin (Ukrajina) Odkud: Bayer Leverkusen

Kam: Liverpool

Rok přestupu: 2007 Ukrajinský ofenzivní záložník či útočník Andrej Voronin měl být tahounem Liverpoolu. Reds mu nabídli k podpisu smlouvu v roce 2007, poté, co mu vypršel tříletý kontrakt v německém Leverkusenu, kde byl ofenzivní hvězdou. Z jeho angažmá na Anfiled Road se ale stala pro manažery a fanoušky noční můra. Fernando Torres a spol. aneb 13 nejhorších přestupů v historii Premier League Muž s copem pornohvězdy nastoupil během tří sezon jen do 27 ligových zápasů, ve kterých dal pět branek. V sezoně 2008/09 zamířil na hostování do berlínské Herthy a když v roce 2010 z ostrovů zmizel, v Liverpoolu si zhluboka oddechli a ještě si zamnuli ruce, protože za něho inkasovali od Dynama Moskva čtyři miliony liber. Foto: Profimedia.cz

Milan Jovanovič (Srbsko) Odkud: Standard Lutych

Kam: Liverpool

Rok přestupu: 2010 Srbský reprezentant Milan Jovanovič byl mezi roky 2006 až 2010 jednou z hvězd belgické nejvyšší soutěže. V tomto období dokázal nastřílet ve 116 ligových zápasech úctyhodných 52 gólů a v Liverpoolu nejspíš očekávali, že v podobném tempu bude pokračovat i po přestupu ze Standardu Lutych na Anfield Road. Jejich naděje se však nenaplnily. 7 hvězd, které měly nakročeno do Liverpoolu, ale nakonec skončily jinde Jovanovič nastoupil jen do deseti ligových zápasů, v nichž ani jednou nedokázal skórovat. Po jediné sezoně se vydal zpátky přes kanál La Manche a zakotvil v Anderlechtu, kde po dvou sezonách ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Marouane Chamakh (Maroko) Odkud: Girondins Bordeaux

Kam: Arsenal

Rok přestupu: 2010 Útočník Marouane Chamakh se narodil ve Francii, ale reprezentoval Maroko. Zásadní část kariéry strávil v klubu Girondins Bordeaux, kde působil osm sezon mezi lety 2002 až 2010 a v roce 2009 dokonce pomohl klubu k mistrovskému titulu v Ligue 1. Pak jako volný hráč zamířil na své první zahraniční angažmá, ale skončilo to nevesele. GLOSA: Proč Arsenal nevyhraje anglickou ligu? Chybí mu vůdce V první sezoně na Emirates Stadium ještě nastupoval celkem pravidelně a v 29 ligových zápasech nastřílel sedm branek, v té další už ale naskočil jen do 11 utkání – většinou jako náhradník – a zaznamenal jediný gól. V ročníku 2012/13 na podzim šanci nedostal a v lednovém přestupním termínu ho klub poslal na hostování do West Hamu. Po sezoně přestoupil do Crystal Palace. Foto: Profimedia.cz

Milenko Ačimovič (Slovinsko) Odkud: Červená Hvězda Bělehrad

Kam: Tottenham Hotspur

Rok přestupu: 2002 „Je to mladý hráč s mimořádnými schopnostmi a obrovským ofenzivním potenciálem. Jde o velký podpis pro klub,“ řekl manažer Glenn Hoddle v roce 2002 poté, co udělal Milenko Ačimovič autogram na smlouvě s Tottenhamem Hotspur. Bohužel pro Spurs se jeho slova nepotvrdila. 6 hvězd, které měly namířeno do Tottenhamu a nakonec skončily jinde Slovinský ofenzivní záložník či útočník se během necelých dvou sezon dostal v Premier League jen sedmnáctkrát na hřiště a nedal ani jeden gól. V lednu roku 2004 bez velkého humbuku zamířil do francouzského Lille. Foto: Profimedia.cz

José Bosingwa (Portugalsko) Odkud: Chelsea

Kam: Queens Park Rangers

Rok přestupu: 2012 Portugalský reprezentační obránce José Bosingwa přišel v roce 2008 do Chelsea a v klubu strávil čtyři sezony, během nichž se radoval ze zisku anglického titulu i triumfu v Lize mistrů. Po sezoně 2011/12 se však vydal jako volný hráč do Queens Park Rangers, kde mu vypláceli týdenní gáži ve výši 65 tisíc liber. Moc peněz, málo muziky. 9 nejpřeceňovanějších fotbalistů v anglické lize Smlouvu uzavřel na tři roky, ale už po několika měsících se dostal do sporu s vedením klubu - odmítl sedět na lavičce v ligovém utkání proti Fulhamu a přišel o dvoutýdenní plat. Když Rangers na konci sezony sestoupili z Premier League, kamery zachytily Bosingwu, jak se při odchodu ze hřiště chechtá, čímž proti sobě popudil spoluhráče i fanoušky. O tři měsíce později klub po vzájemné dohodě opustil a zamířil do tureckého Trabzonsporu. Foto: Profimedia.cz

Micah Richards (Anglie) Odkud: Manchester City

Kam: Aston Villa

Rok přestupu: 2015 Micah Richards debutoval v národním dresu, když mu bylo pouhých 18 let v roce 2006, díky čemuž se stal nejmladším reprezentačním obráncem v historii anglického fotbalu. Tehdy měl na kontě „teprve“ 23 zápasů v profesionálním klubu, ale trenér Steve McLaren byl přesvědčen o jeho kvalitách a obrovském potenciálu, proto věřil v jeho světlou budoucnost. 10 anglických fotbalistů, z nichž měly být hvězdy, ale nenaplnili očekávání Jenže McLarenovy prognózy se ukázaly jako liché. Richards pak odehrál za Anglii už jen 13 zápasů. Poté, co byl zpočátku jedním z klíčových hráčů Manchesteru City, mezi lety 2012 a 2014 už odehrál v Premier League jen devět duelů. Protože v sezoně 2013/14 nastoupil pouze do dvou utkání, nemohl dostat ani zlatou medaili za titul v ligové soutěži. Ročník 2014/15 strávil na hostování v italské Fiorentině a v létě roku 2015 se pokusil o restart kariéry v dresu Aston Villy, kam zamířil jako volný hráč. V birminghamském klubu z něho okamžitě udělali kapitána a dostal o hodně víc prostoru a času na hřišti než na Etihad Stadium, ale na konci sezony by možná raději seděl na lavičce Manchesteru City, protože Aston Villa se odporoučela do druhé nejvyšší soutěže. Během následujících tři sezon už si prakticky nekopl do balonu a pouze pobíral smluvní mzdu. V létě roku 2019 pak ukončil v 31 letech a značně obtloustlý kariéru. Foto: Profimedia.cz

Liam Miller (Irsko) Odkud: Celtic Glasgow

Kam: Manchester United

Rok přestupu: 2004 Irský reprezentační záložník Liam Miller je odchovancem Celtiku Glasgow, kde také v roce 2000 odstartoval profesionální kariéru. A začal ji ve velkém stylu. O jeho podpis se ucházely velké kluby, nakonec ho ale v roce 2004 získal zadarmo Manchester United, kde se měl stát nástupcem svého krajana Roye Keana uprostřed pole. Velké naděje však nikdy nenaplnil. Absolutní elita z Old Trafford. Toto je 7 nejlepších středních záložníků v historii Manchesteru United V první sezoně na Old Trafford odehrál jen osm ligových utkání, v té následující pouze jediné a v listopadu roku 2005 byl vyexpedován na hostování do Leedsu. Po sezoně klub opustil a zamířil do Sunderlandu. Foto: Profimedia.cz

Claudio Pizarro (Peru) Odkud: Bayern Mnichov

Kam: Chelsea

Rok přestupu: 2007 Kdybyste se zeptali anglických fanoušků, co si myslí o Claudiu Pizarrovi, nejspíš by na základě jeho účinkování v dresu londýnské Chelsea odpověděli, že to byl průměrný hráč. Měli by nejspíš pravdu, protože jeho angažmá na Stamford Bridge v letech 2007 až 2009 je vůbec nejhorším obdobím jeho kariéry. Během dvou sezon odehrál jen 32 zápasů a dal pouhé dva góly. Z vrcholu na dno a zase zpět na špici aneb 22 fotbalistů, kteří zvládli vzkřísit povadlou kariéru Kdybyste však stejnou otázku položili německým příznivcům (a především fanouškům Bayernu Mnichov a Werderu Brémy), mluvili by o peruánském forvardovi v superlativech. Právě v těchto klubech totiž před odchodem na ostrovy zářil a když se po nepovedené anglické epizodě vrátil zpět do vlasti, našel v Brémách opět někdejší famózní střeleckou formu. Foto: Profimedia.cz

Claudio Cacapa (Brazílie) Odkud: Olympique Lyon

Kam: Newcastle United

Rok přestupu: 2007 Brazilský obránce Cacapa přišel do Newcastlu v létě roku 2007 jako volný hráč z francouzského Lyonu, kde byl kapitánem týmu. Snad proto mu United štědře popřáli ve smlouvě na platových podmínkách a týden co týden mu posílali na účet 40 tisíc liber. Vyhozené peníze. 8 nejpřeplácenějších hráčů v historii Newcastlu United Jak se později ukázalo, mzda tehdy už jednatřicetiletého stopera zdaleka neodpovídala tomu, co na hřišti předváděl. Postupem času vypadl i vinou zranění ze základní sestavy a nastupoval jen sporadicky. Během dvou sezon naskočil jen do 29 zápasů, většinu času však za královskou gáži proseděl na lavičce. Foto: Profimedia.cz