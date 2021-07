Vzpomínáte? 10 nejvýznamnějších událostí, které provázely kariéru Tomáše Ujfalušiho

Fotbalová cesta Tomáše Ujfalušiho byla hodně zajímavá. Shrnuli jsme ji do deseti bodů – událostí. Připomeňte si je v následujících třech kapitolách.

V létě roku 2013 se hodně nahlas debatovalo o tom, zda se vrátí do Česka. Čekalo se, že posílí Olomouc, on se ale rozhodl odejít na Letnou. Se Spartou chtěl získat český titul. Na hřiště se ale dostal jen v přípravě a domácím poháru. Ligu si kvůli formě ostatních beků a špatnému zdravotnímu stavu nezahrál ani minutu a po podzimní části soutěže ukončil kariéru.

Vyhrál Evropskou ligu, byl považován za jednoho z nejlepších obránců v Evropě, jedno mu ale ve sbírce chybělo. S Olomoucí, Hamburkem, Fiorentinou ani Atlétikem nezískal ligový titul. To se mu povedlo až během angažmá v Turecku.

Už během působení v Hamburku Ujfaluši říkal, že by si přál zahrát v italské Serii A. Tento sen se mu splnil po Euru 2004, po kterém přestoupil do Fiorentiny. První ročník sice nebyl pro klub ani českého zadáka vůbec dobrý, postupně se ale vše obrátilo k lepšímu a Ujfaluši se stal jedním z nejlepších obránců italské ligy.

Ujfalušiho si všimli v zahraničí a českého obránce v roce 2000 koupil za 50 milionů korun Hamburk. V německém přístavním městě zapadl velmi rychle do sestavy a vypracoval se v jednu z opor týmu. Na ruku navlékl kapitánskou pásku, nakoukl do reprezentace a získal i Německý pohár.

Tomáš Ujfaluši začínal s fotbalem v oddíle TJ Rýmařov. Když byl v deváté třídě, přestoupil do olomoucké Sigmy. V prvním týmu Hanáků byl od roku 1996, debutoval v ročníku 1997/98. V 11 zápasech se dvakrát střelecky prosadil a v dalších dvou sezonách už hrál pravidelně v základní sestavě.

Z Olomouce do Hamburku

Za éry Karla Brücknera byl neodmyslitelným článkem základní sestavy. Po bronzovém Euru se podílel i na historickém postupu na světový šampionát do Německa. Nejprve si sice vychutnal radost z výhry nad USA, v zápase s Ghanou byl ale v 65. minutě vyloučen a proti Italům už si nezahrál.

Postup do Německa a červená karta

V seniorské reprezentaci debutoval v remízovém utkání s Makedonií. Zasáhl do kvalifikace o neúspěšný světový šampionát 2002 i do bojů o Euro 2004. Na tomto turnaji byl důležitým členem základní sestavy a skvělými výkony se podílel na báječné jízdě, která skončila ve smolném semifinále s Řeky.

Dres reprezentační jednadvacítky oblékl Tomáš Ujfaluši už v roce 1997. Obrovského úspěchu ale dosáhl až o tři roky později na evropském šampionátu na Slovensku. Češi tehdy došli až do finále, ve kterém prohráli 1:2 s Italy.

Aféry

Bouřlivý mejdan

Tomáš Ujfaluši byl skvělý obránce, přitahoval ale také pozornost bulvárních médií. Jedna z afér se vztahuje k roku 2007. Češi tehdy prohráli kvalifikační zápas o Euro s Německem, po zápase ale rozpoutali na hotelu Praha divoký mejdan Ujfalušiho 29. narozenin. Toho se mělo účastnit pět fotbalistů a šest prostitutek.

Aféra po zápase se Slovenskem

Dalo by se říct, že druhá aféra stála Ujfalušiho reprezentační kariéru. Po prohraném zápase se Slovenskem, které se nakonec i na náš úkor dostalo na MS do Jihoafrické republiky, se někteří hráči vydali užít si nočního života. To rozpoutalo vlnu kritiky a negativních reakcí nejen ze strany fanoušků, ale také sponzorů a svazových funkcionářů.

Jedním z největších terčů kritiky byl i tehdejší kapitán Ujfaluši, který se následně rozhodl reprezentační kariéru uzavřít. I když se poté často spekulovalo o comebacku, k 78 zápasům a dvěma brankám už další nepřidal.

Foto: Profimedia.cz