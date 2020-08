10 nejpovedenějších trejdů v NHL, které byly upečeny na poslední chvíli

Gáborík se stal okamžitě po přestupu do Kalifornie jednou z největších hvězd Kings. Do konce základní části stačil nasbírat v 19 zápasech 16 bodů (5+11) a ve vyřazovacích bojích se stal doslova fantomem. V 26 duelech si připsal do statistik 22 bodů za 14 branek a osm asistencí.

Pittsburgh jako by v roce 2011 vyhrál v loterii. Klub získal z Dallasu výměnou za obránce Alexe Golikoskiho dva hráče – Jamese Neala a Matta Niskanena. Oba rychle zapadli do týmu a stali se takřka nepostradatelnými.

Oba noví hráči – a především Hossa – pomohli Pittsburghu do finále Stanley Cupu. V něm nakonec podlehl tým Detroitu 2:4 na zápasy, ale vytrejdovaní borci pomohli nastartovat novou éru Penguins. Zatímco slovenská superstar po sezoně zamířila do Detroitu, z Dupuise se stala opora Tučňáků a jeden z nejvšestrannějších útočníků v NHL.

Hossa byl tehdy nejzářivější hvězdou Atlanty, která už ale před koncem přestupního termínu neměla šanci na postup do play-off. Slovenský forvard dal v klubu jasně na srozuměnou, že po skončení sezony nehodlá prodloužit smlouvu a stane se volným agentem. Trashers potřebovali do mužstva pár mladých talentů a Pittburgh přišel s nejlepší nabídkou.

Ray Bourque je dodnes považován za jednoho z nejlepších beků v historii NHL. Od roku 1979 až do roku 2000 byl věrný Bostonu, ale ani jedenkrát se nedočkal Stanley Cupu. Výměna do Colorada měla být pro devětatřicetiletého matadora poslední šancí, jak dostat na pohár svoje jméno.

Larry Murphy – Detroit Red Wings (1997)



Obránce Larry Murphy dnes už obléká dres Detroitu jen kvůli exhibičním či charitativním zápasům. (Foto: Profimedia.cz)

Detroit získal na poslední chvíli před uzavřením přestupního termínu v roce 1997 kanadského obránce Larryho Murphyho a pro Rudá křídla to byl zatraceně dobrý kauf. I díky šestatřicetiletému veteránovi se týmu podařilo o pár měsíců později vybojovat Stanley Cup a o rok později jej získat znovu.

Pikantní na trejdu Murphyho do Detroitu je fakt, že část mzdy ve zbytku sezony i v té následují mu nadále platilo Toronto, kde byl až do přestupu nejdražším hráčem týmu. To byl nakonec také důvod, proč z něj odešel. Během dvou sezon nasbíral v dresu Maple Leafs ve 151 zápasech rovných 100 bodů - bylo to téměř třikrát tolik, než měl na kontě druhý nejlepší bek týmu Dave Ellett, ale protože se mužstvu nedařilo, stal se Murphy obětním beránkem.

Murphy byl v prvních sezonách v Detroitu suverénně nejlepším hráčem týmu v +/- bodování. V 312 zápasech v dresu Red Wings nasbíral 171 bodů a v roce 2004 byl uveden do Síně slávy.