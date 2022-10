10 nejlepších útočných formací v aktuální sezoně NHL. Jsou v nich 3 Češi

Jak to poskládat? To je otázka, se kterou si každý hokejový kouč láme hlavu. Když se mu tento hlavolam podaří vyřešit, aniž by během sezony musel útočné formace přeskupovat, má vyhráno. Pokud si trojice ofenzivních hráčů sedne, dokáže na ledě dělat divy. V následujících kapitolách najdete deset nejlepších útoků v aktuální sezoně NHL a českého fanouška může těšit, že mezi třicítkou hokejistů figurují i tři Češi.

10. Ottawa Senators: Brady Tkachuk – Tim Stützle – Drake Batherson V pěti předchozích sezonách jsme Ottawu neviděli v play-off, ale v aktuálním ročníku patří Senátoři k jasným adeptům na postup do vyřazovacích bojů o Stanley Cup. Zásluhu na tom mají také dvě skvělé ofenzivní formace, jež obě zařazujeme do tohoto výběru. Tou první z nich je lajna, kterou tvoří Brady Tkachuk, Tim Stützle a Drake Batherson. Havlát a spol. 5 hokejistů, kteří před 20 lety vytvořili českou kolonii v Ottawě Všichni tři mají v kanadském klubu podepsané dlouhodobé smlouvy, které by se mohly ukázat být doslova výhrou v loterii. Mladí dravci, z nichž žádnému není víc než 24 let, se mohou stát postrachem gólmanů a obran v NHL. Tkachuk k vynikajícím technickým dovednostem a ke skvělému bruslení přidává i pořádnou porci tvrdosti. Stützle je elegantním bruslařem s šikovnýma rukama, je silný ve hře jeden na jednoho a kdykoli má puk na hokejce, je hrozbou pro soupeřovu branku. Skvěle k nim zapadá Batherson, který před pár měsíci zářil v dresu javorového listu na mistrovství světa ve Finsku. Foto: Profimedia.cz

9. Ottawa Senators: Alex DeBrincat – Josh Norris – Claude Giroux Manažeři a skauti Ottawy během letní přestávky odvedli skvělou práci na posílení mužstva. Podepsali veterána Clauda Girouxe a vytrejdovali z Chicaga Alexe DeBrincata. Tihle dva si v novém působišti náramně sedli a výborně jim sekunduje i třiadvacetiletý Josh Norris, který v létě prodloužil kontrakt v Ottawě o osm let. Nově vytvořená řada začala sezonu famózně, je jen škoda, že Norris se zranil a vypadl ze sestavy. Na jeho místě však zatím zdatně zaskakuje pětatřicetiletý veterán Derick Brassard. Foto: Profimedia.cz

8. Florida Panthers: Rudolfs Balcers – Sam Bennett – Matthew Tkachuk Floridě se v létě podařilo dotáhnout do konce jeden z největších přestupů v lize, když získala Matthewa Tkachuka z Calgary. Hned na začátku sezony se ukazuje, jak skvělý obchod to byl. Tkachuk okamžitě podepsal v novém působišti osmiletou smlouvu a na ledě se potkal s bývalým spoluhráčem v dresu Flames Samem Bennettem. Vypadá to, že tihle borci jsou naladěni na stejné vlně a v útoku Panterů je to hodně znát. Národní rekordmani. Toto jsou nejproduktivnější Češi v historii každého klubu z NHL Překvapivým členem do party v této formaci je pětadvacetiletý Lotyš Rudolfs Balcers, který využil šance během nepřítomnosti Anthonyho Duclaira a čapl ji pořádně za šosy. Foto: Profimedia.cz

7. Carolina Hurricanes: Teuvo Teräväinen – Sebastian Aho – Seth Jarvis Kromě Ottawy je jediným týmem, který má v tomto seznamu dvě útočné formace, Carolina Hurricanes. Vypadá to skoro jako nezřízené mrhání, mít tolik mladých a talentovaných hráčů v jednom mančaftu, ale v Carolině si s tím nejspíš hlavu nelámou. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Formace Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen a Seth Jarvis je postrachem soupeřů. Aho je typem nesmírně mazaného hráče, který dokáže vykouzlit téměř z ničeho obrovskou šanci – buď ji vyčaruje pro sebe, nebo pro některého spoluhráče. Kromě ofenzivních kvalit umí i dobře bránit a podává neuvěřitelně konzistentní výkony. Je to rozený vůdce, který umí diktovat tempo hry. V 25 letech je jednou z největších hvězd NHL. Jeho o tři roky starší krajan Teräväinen patří mezi nejvíce nedoceněná křídla v elitní lize. Přidejte k nim dvacetiletého dravce Jarvise a máte útok jako hrom. Foto: Profimedia.cz

6. New York Rangers: Artěmij Panarin – Vincent Trocheck - Alexis Lafreniere Artěmij Panarin je už pár let jedním z nejlepších ofenzivních hráčů v NHL a zároveň patří mezi ty nejlépe placené borce. Když k němu trenér New Yorku Rangers zařadil do formace Vincenta Trochecka, podařil se mu parádní kousek. Tihle dva si spolu skvěle rozumějí a mohli by konečně probudit k životu obrovský potenciál, který v sobě má jednička draftu z roku 2020 Alexis Lafreniere, jenž s nimi naskakuje na led. Foto: Profimedia.cz

5. Toronto Maple Leafs: Michael Bunting – Auston Matthews – Mitch Marner Auston Matthews a Mitch Marner jsou základem ofenzívy Toronta a tvoří jednu z nejlepších útočných dvojic v NHL. I když ani jeden ještě nepředvádí v aktuální sezoně svoje maximální možné výkony, jejich lajna produkuje obrovské množství šancí. Jistě nebude trvat dlouho, než jim začnou puky v daleko větší míře padat do branek soupeřů. Matthews se už dvakrát stal nejlepším ligovým kanonýrem a klidně by to mohl zopakovat i v aktuálním ročníku. Pětadvacetiletý Marner si drží v průběhu kariéry průměr více než jednoho bodu na zápas. Je v podstatě jedno, zda vedle tohoto zabijáckého dua hraje Michael Bunting, nebo třeba Alexander Kerfoot, pokaždé jde o jednu z nejnebezpečnějších formací v NHL. Foto: Profimedia.cz

4. Boston Bruins: Taylor Hall – David Krejčí – David Pastrňák Po roce stráveném v Olomouci se do NHL vrátil David Krejčí a hraje tak, jako by z elitní zámořské ligy nikdy neodešel. A konečně má také něco, co nikdy neměl ani během svých nejlepších let v Bostonu – dvě fantastická křídla v podobě Davida Pastrňáka a Taylora Halla. Když jsou tihle tři borci na ledě, obrany všech soupeřů jsou v nejvyšší pohotovosti. Foto: Profimedia.cz

3. Pittsburgh Penguins: Rickard Rakell - Sidney Crosby – Jake Guentzel Sidney Crosby a Jake Guentzel jsou jednou z nejlepších dvojic v NHL už asi pět sezon a když k nim přidáte dynamické křídlo v podobě Rickarda Rakella, máte tu formaci, o jaké většina trenérů sní. Guentzela vyřadilo v posledních zápasech ze hry zranění, ale slušně ho nahradili Danton Heinen či Bryan Rust. Crosby i v 35 letech dokazuje, že je jedním z nejlepších hokejistů všech dob a jeho parťáci mu velmi zdatně sekundují. Foto: Profimedia.cz

2. Dallas Stars: Jason Robertson – Roope Hintz – Joe Pavelski Dallas možná nemá úplně nejvyrovnanější kádr, ale první lajna ve složení Jason Robertson, Roope Hintz a Joe Pavelski se řadí k ozdobám NHL. Robertson a Hintze patří mezi největší mladé talenty v lize, zatímco Pavelski je nestárnoucím zázrakem, který hraje i v 38 letech jako hokejový pánbůh. Zastavit na ledě tuhle řadu je skoro nemožné. Ne náhodou v klubové tabulce produktivity figurují tito tři hráči na prvních příčkách. Foto: Profimedia.cz