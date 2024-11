10 nejlepších kanonýrů v historii české ligy. Meta 200 gólů se pokoření (zřejmě) nedočká

Část 1 / 11



Mezi desítkou historicky nejlepších ligových ostrostřelců v samostatné české lize figurují dva aktivní hráči. Aktuální podobu tohoto žebříčku najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Martin Doležal – 87 gólů Martin Doležal přestoupil v roce 2014 z Olomouce do Jablonce a od té doby byl na severu Čech až do poloviny sezony 2021/22, kdy zamířil do Polska, absolutně nepostradatelný. Osobní rekord si v české lize vytvořil v ročníku 2018/19, kdy dal 15 branek, o jednu méně pak zaznamenal dva roky později. Celkem má na kontě úctyhodných 87 gólů, což ho řadí na desáté místo mezi všemi kanonýry v historii tuzemské soutěže. Poslední trefu zaznamenal v sezoně 2023/24 v dresu Karviné. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Marek Kulič – 88 gólů Marek Kulič dvanáctkrát oblékl reprezentační dres, ale nejzářivější momenty zažil v ligové soutěži. V ní se naposledy představil v sezoně 2014/15 v dresu Hradce Králové. Daleko slavnější roky však zažil šikovný útočník ve Spartě, ale především v Mladé Boleslavi, v jejímž dresu si zapsal do statistik 34 z celkových 88 branek. Jeho první gól v dresu Lázní Bohdaneč a ten poslední v barvách „votroků“ dělilo od sebe 15 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Luděk Zelenka – 92 gólů Útočník Luděk Zelenka hrál v Jablonci, na Žižkově, ve Slavii, Teplicích, v Blšanech, Brně a v Bohemians. K metě stovky nastřílených ligových branek mu chybí osm přesných tref. I když na ni nedosáhl, fanoušci na něho zřejmě dlouho nezapomenou. Gólově nejpovedenější ročník zažil v dresu Brna – sezonu 2006/07 tehdy zakončil s bilancí jedenácti branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Stanislav Vlček – 94 gólů Nejslavnější časy zažil útočník Stanislav Vlček ve Slavii, se kterou vyhrál ligovou soutěž a legendárním gólem proti Ajaxu Amsterdam zařídil historický postup sešívaných do Ligy mistrů. Z Prahy si odskočil do Anderlechtu a s bruselským klubem se radoval ze zisku tamní pohárové soutěže a Superpoháru. To už byl ale ostříleným fotbalovým mazákem. V obraně ptáci, v útoku šelmy. I tak může vypadat fotbalová reprezentace Do české nejvyšší soutěže vlétl v sezoně 1993/94 v dresu Bohemians, odkud se pak přes působení v Českých Budějovicích odrazil k angažmá v Olomouci. V dresu hanáckého klubu pokořil jako pátý nejrychlejší hráč v historii metu stovky odehraných prvoligových zápasů. Když se po ročníku 2012/13 loučil s kariérou, měl jich na kontě 436 a dal v nich 94 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Jan Chramosta – 96 gólů V minulosti se o Janu Chramostovi hovořilo jako o ohromném talentu, ale až do sezony 2022/23 nikdy nevstřelil více než deset branek za sezonu. Najednou jich měl na kontě patnáct, k nim přidal navrch ještě šest asistencí a byl ve famózní formě. Nejdelší část kariéry strávil v Mladé Boleslavi, góly ale střílel také v Plzni a především v Jablonci. Od sezony 2008/09 odehrál v nejvyšší soutěži už 352 utkání a jen čtyři přesné trefy mu chybí k tomu, aby pokořil magickou stovku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Jakub Řezníček – 98 gólů Působil ve Spartě, zkoušel se prosadit v Plzni, gólově se mu ale dařilo spíše v „menších“ ligových klubech. Jakub Řezníček hrával za Mladou Boleslav, České Budějovice, Příbram, Teplice či Olomouc, pak hájil barvy Brna, kam se vrátil po pěti letech v roce 2022, když se Zbrojovka vrátila do nejvyšší soutěže. A byl to návrat jako z říše snů. Po 35 zápasech měl na kontě 19 branek, na záchranu v elitní lize to ale nestačilo. Nyní je opět hráčem prvoligového nováčka a obléká dres Dukly Praha. Jeho brankový účet je nyní na čísle 98 a ten zápasový už před pár lety překonal tři stovky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Milan Škoda – 104 gólů Útočník Milan Škoda byl mnoho let klíčovým hráčem Slavie, kam přišel z konkurenční Bohemky. Od příchodu do Edenu v roce 2012 zaznamenal až do chvíle, než odešel do Turecka, 77 ligových tref a dlouhodobě patřil k nejlepším střelcům. Po návratu ze zahraničí se v létě 2021 upsal Mladé Boleslavi, v jejímž dresu oslavil stý gól, který vstřelil do sítě Zlína. Po ročníku 2022/23 se s nejvyšší soutěží rozloučil s bilancí 104 nastřílených branek. Stogólovou metu překonal jako čtvrtý hráč v historii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Libor Došek – 125 gólů Libor Došek ukončil profesionální kariéru ve věku 38 let, a až do jejího závěru stále patřil mezi nejlepší ligové kanonýry. Když odcházel do sportovního důchodu, měl na kontě 125 přesných ligových tref. Bývalý forvard Liberce, Sparty, Brna, Teplic či Slovácka byl obávaným střelcem, ale také hráčem, se kterým bolel každý souboj. Došek do nich chodil tvrdě a výsledkem bylo 81 žlutých karet v 407 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Horst Siegl – 134 gólů Útočník Horst Siegl míval fenomenální čich na góly. Nastupoval už v československé reprezentaci, sedm branek dal i v českém národním týmu. Se Spartou vyhrál sedmkrát tuzemskou nejvyšší soutěž a na Letné působil až do roku 2001. Mistři přesných zásahů. 5 nejlepších střelců Sparty v historii české ligy Hned v prvním ročníku po rozdělení federace se stal s 20 přesnými trefami nejlepším kanonýrem ligy. Až daleko za ním skončil s 12 góly druhý René Wagner. Králem střelců pak byl ještě třikrát, nikdy už ale hranici 20 branek nepokořil. Po odchodu ze Sparty si zahrál ještě v Příbrami, Plzni a Mostu. Ve statistikách samostatné české ligy má zapsáno 134 gólů a je druhým nejlepším střelcem v její historii. Dvaadevadesát z nich nasázel v barvách letenského celku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. David Lafata – 198 gólů Majitel Sparty Daniel Křetínský dlouho stál o Davida Lafatu, jeho jablonecký oponent Miroslav Pelta ale svůj klenot nechtěl nechat odejít. Nakonec ale svolil k odchodu a vyhlášený kanonýr přestoupil v lednu roku 2013 za více než 20 milionů korun na Letnou. Spartu sice ve své první sezoně v rudém dresu k titulu nedovedl, branky ale střílet nepřestal. V dalším ročníku navlékl na ruku kapitánskou pásku a dotáhl tým k prvenství v lize. Čech, Nedvěd i Rosický. Takto by vypadala nejlepší sestava v „novodobé“ historii Sparty Když po sezoně 2017/18 uzavřel profesionální kariéru, loučil se jako absolutní střelecký rekordman - 198 gólů, které nastřílel v dresech Českých Budějovic, Jablonce a Sparty, budou jeho následovníci jen těžko překonávat. Na tento mimořádný výkon mu stačilo odehrát 418 utkání. Foto: Profimedia.cz