10 nejlepších českých kanonýrů v historii NHL. Všichni nastříleli přes 250 gólů

Milan Hejduk už v NHL branky nestřílí, ale asi ještě hodně dlouho zůstane v popředí historického žebříčku nejlepších českých kanonýrů v zámoří. První pozici si pevně drží Jaromír Jágr. A jaké je pořadí na dalších místech elitní desítky? To zjistíte v následujících kapitolách.

Martin Straka vyhrál s Plzní v roce 2013 českou extraligu a splnil si tak jeden velký sen. Velmi dobře na něj vzpomínají také v NHL, v níž se poprvé objevil v sezoně 1992/93. I za mořem byl ochotný na ledě nechat duši a proto byl v Pittsburghu, Ottawě, New Yorku Islanders, Floridě, Los Angeles a New Yorku Rangers velmi populární. Kariéru v zámoří zakončil s bilancí 257 nastřílených gólů.

Kapitán bronzového olympijského týmu z Turína Robert Lang působil v NHL v týmech Los Angeles, Bostonu, Pittsburghu, Washingtonu, Detroitu, Chicagu, Montrealu a dlouhou kariéru v roce 2010 ukončil v dresu Phoenixu. Během ní v zámoří nastoupil téměř k tisíci zápasům, v nichž si připsal do statistik 261 přesných tref.

V roce 1990 ho získal Vancouver, kde během třetí sezony zaznamenal už 38 branek. Ještě lépe se mu vedlo v Pittsburghu, v dobrých výkonech pokračoval i v New Yorku Rangers. Za oceánem odehrál celkem 982 zápasů, ve kterých si do statistik připsal 310 branek.

Šij to na bránu! 13 Čechů, kteří vyslali na gólmany nejvíc střel v historii NHL

Petr Nedvěd to v NHL zabalil v sezoně 2006/07, během které se příliš neprosadil ve Philadelphii ani v Edmontonu. Liberecký rodák ale zažil v zámoří i slavné časy.

Litvínovský odchovanec Petr Klíma si v NHL poprvé zahrál v sezoně 1985/86 v Detroitu, kde o třináct let později odehrál i poslední zápas v zámoří. Vyzkoušel si také angažmá v Edmontonu, Pittsburghu, Los Angeles a Tampě Bay, kde zažil poslední úspěšnou sezonu. Klíma v NHL odehrál 786 zápasů a zaznamenal 313 gólů.

V NHL hrál naposled v sezoně 2011/12, pak odešel do švýcarského Bernu, kde sice získal titul, na ledě ale moc minut nestrávil. Ke 323 brankám za Atlantikem už další nepřidal.

Šikovný útočník Petr Sýkora zažil v NHL slavné chvíle. Zámořskou soutěž si zahrál poprvé v sezoně 1995/96 v dresu New Jersey Devils. S Ďábly později získal i Stanley Cup. Ten druhý oslavil v Pittsburghu. Kromě toho si vyzkoušel angažmá v Anaheimu, New Yorku Rangers, Edmontonu a Minnesotě.

4. Robert Holík – 326 branek

Syn legendárního Jaroslava Holíka hrál v NHL od roku 1989. O sedm let později získal americké občanství.

ŽEBŘÍČEK: 10 Čechů, kteří v NHL nastříleli nejvíc gólů v přesilovkách

V zámoří si zahrál ve čtyřech klubech, nejvíce se mu dařilo v New Jersey, kde vybojoval dva Stanley Cupy. Působil také v Hartfordu, New Yorku Rangers a Atlantě. V NHL nastoupil do 1314 zápasů, ve kterých si připsal 326 přesných tref.

Foto: Profimedia.cz