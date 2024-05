10 nejdražších posil v historii Leverkusenu. Patrik Schick figuruje mezi rekordními přestupy Bayeru

Část 1 / 11



Když Patrik Schick přestupoval do AS Řím, stal se nejdražším hráčem v historii tohoto italského klubu. A mezi nejcennější fotbalisty se zapsal i po příchodu do Leverkusenu. Za koho Bayer zaplatil víc? Jména deseti nejhodnotnějších posil v historii tohoto tradičního německého klubu, který letos vybojoval poprvé v dějinách mistrovský titul, najdete v následujících kapitolách.

10. Paulinho (Brazílie) – 18,5 milionu eur V pouhých 18 letech se vydal útočník Paulinho ze své domoviny do Evropy. To už měl v životopise zapsán titul mistra Jižní Ameriky ze šampionátu hráčů do 17 let i bronz z mistrovství světa stejné věkové kategorie. Tehdejšího talentu klubu Vasco da Gama si všimli skauti Leverkusenu a německý oddíl za nadějného teenagera neváhal vyplatit skoro 19 milionů eur. V Bayeru to mladičký Brazilec neměl jednoduché. Trvalo mu nějaký čas, než se aklimatizoval, ale nikdy se nestal pilířem mužstva. Během necelých pěti sezon odehrál v Bundeslize pouze 57 utkání a nastřílel osm gólů. Jeho angažmá totiž zásadně poznamenala nejprve zlomenina ruky, s níž už do Leverkusenu přestupoval, a posléze přetržení zkříženého kolenního vazu, kvůli němuž byl skoro rok mimo hru. V lednu roku 2023 odešel na hostování do brazilského Atlétika Mineiro, kam o pár měsíců později odešel jako volný hráč zadarmo. Ve vlasti značně pookřál, stal se nejlepším střelcem brazilské ligy a vysloužil si premiérovou pozvánku do národního týmu „kanárků". Foto: Profimedia.cz

9. Lucas Alario (Argentina) – 19 milionů eur Lucas Alario má na kontě devět zápasů v argentinské reprezentaci, ve kterých dal tři branky. V Leverkusenu hrál od roku 2017, kdy dorazil za 19 milionů eur z River Plate, až do konce sezony 2021/22, po níž zamířil do Frankfurtu. Šikovný útočník, dal během pěti sezon v Bundeslize 42 branek ve 126 zápasech. Foto: Profimedia.cz

8. Kevin Volland (Německo) – 20 milionů eur Útočník Kevin Volland přišel do Leverkusenu v létě roku 2016 z Hoffenheimu, který za něho získal dvacet milionů eur. Patnáctinásobný německý reprezentant patřil k oporám Bayeru, během čtyř bundesligových sezon nastřílel 44 branek. V roce 2020 se vydal vstříc nové výzvě a zamířil za 11 milionů eur do Monaka. Do Leverkusenu místo něho přišel Patrik Schick. Foto: Profimedia.cz

7. Edmond Tapsoba (Burkina Faso) – 20,2 milionu eur Skoro dvoumetrový stoper Edmond Tapsoba přišel do Leverkusenu v lednu roku 2020 za více než 20 milionů eur z portugalského Guimaraese. Okamžitě se stal jedním z pilířů defenzívy a je jím dodnes. Aktuálně pětadvacetiletý borec, který má na kontě 43 startů v reprezentaci Burkiny Faso, má nyní podle portálu TransferMarkt hodnotu 40 milionů eur. V klubu dobře vědí, jaký poklad v něm mají a pojistili si jej dlouhodobou smlouvou do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

6. Victor Boniface (Nigérie) – 20,5 milionu eur Ještě před dvěma lety činila tržní cena útočníka Victora Boniface necelý milion eur. Nyní, o dva roky později, je na 40 milionech a může nadále růst. Nigerijský reprezentant na sebe poprvé upozornil v dresu dánského klubu Bodö/Glimt, s nímž vybojoval dvakrát mistrovský titul, načež v létě 2022 přestoupil do belgického Unionu SG. V ročníku 2022/23 se stal se šesti góly nejlepším kanonýrem Evropské ligy a řekl si o lukrativnější angažmá. To se dostavilo v podobě přestupu do Leverkusenu, který za jeho podpis zaplatil přes 20 milionů eur. I když jeho premiérovou sezonu v Německu poznamenalo zranění, které jej skoro na tři měsíce vyřadilo ze hry, výrazně se podílel na zisku mistrovského titulu. V 21 zápasech dal 12 branek a na osm dalších přihrál. Bayer si jeho služby pojistil do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

5. Aleksandar Dragovič (Rakousko) – 21 milionů eur Rakouský reprezentační stoper, který v národním týmu odehrál rovnou stovku zápasů, byl hráčem Leverkusenu od roku 2016, kdy dorazil za 21 milionů eur z Dynama Kyjev. V sezoně 2017/18 hostoval v Leicesteru. Německý klub opustil loni v létě 2021 volný hráč po vypršení smlouvy a upsal se Červené Hvězdě Bělehrad. Někdejší bek Basileje či Austrie Vídeň si v dresu Bayeru připsal do statistik 106 startů ve všech soutěžích a čtyři branky. Foto: Profimedia.cz

4. Odilon Kossounou (Pobřeží slonoviny) – 23 milionů eur Jako dvacetiletého talentovaného mladíka koupil v létě roku 2021 za 23 milionů eur z belgických Brug urostlého zadáka Odilona Kossounoa, který v německém klubu podepsal pětiletou smlouvu. Od té doby poskočila jeho cena na 35 milionů eur a třiadvacetinásobný reprezentant Pobřeží slonoviny se podepsal pod zisk mistrovského titulu Leverkusenu. Foto: Profimedia.cz

3. Nathan Tella (Nigérie) – 23,3 milionu eur Southampton po sezoně 2022/23 opustil nejvyšší anglickou ligu, ale do nižší soutěže s ním nespadl nigerijský forvard Nathan Tella, který stejně celý ročník strávil v Championship jako hostující hráč v Burnley, jemuž naopak pomohl do Premier League. Subtilní křídlo si vyhlédli jako posilu manažeři Leverkusenu a na konci srpna za něj zaplatili přes 23 milionů eur. Byl to skvělý obchod. I když Tella naskočil jen sedmkrát v Bundeslize v základní sestavě a šestnáctkrát jako střídající náhradník, zaznamenal pět gólů a dvě asistence. Jeho výkony mu vynesly první nominaci do národního celku Nigérie. V Bayeru má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

2. Patrik Schick (Česká republika) – 26,5 milionu eur Český talent Patrik Schick se v létě roku 2017 stal hráčem římského AS - odešel tam nejprve na roční hostování, ve smlouvě pak byl dodatek, že po skončení hostování dojde k přestupu hráče. Samdoria od Římanů nakonec za tento transfer vyinkasovala 42 milionů eur. Schick se však v hlavním městě Itálie neprosadil a v září roku 2019 odešel za tři a půl milionu eur na hostování do Lipska, kde prožil solidní sezonu, po níž ho za 26,5 milionu eur koupil Leverkusen. Fantasticky se mu povedla sezona 2021/22, kdy v 27 bundesligových utkáních nastřílel 24 branek. Od další sezony byl poměrně často na marodce, pokud je ale zdravý, patří stále k nebezpečným ofenzivním zbraním týmu kouče Xabiho Alonsa. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na 22 milionů eur. Smlouvu s Bayerem má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

1. Kerem Demirbay (Německo) – 32 milionů eur Více než za Patrika Schicka Leverkusen zaplatil jen jednou. Bylo to v roce 2019, kdy do Bayeru přišel Kerem Demirbay, za něhož Hoffenheim získal 32 milionů eur. V době přestupu pětadvacetiletý záložník, který má na kontě dva starty v německé reprezentaci, odehrál za Leverkusen přes stovku ligových zápasů, v nichž dal pět gólů. Před sezonou 2023/24 přestoupil za necelé čtyři miliony eur do Galatasaraye Istanbul. Foto: Profimedia.cz