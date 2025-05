10 let od slovenské hokejové pohádky. Kde jsou dnes broznoví hrdinové juniorského šampionátu?

Na klubové úrovni v roce 2015 přestoupil do Slovanu Bratislava, v té době působícího v KHL. Po dvou letech pak zamířil do České republiky, kde hájil barvy hradeckého Mountfieldu, Vítkovic a Bílých Tygrů z Liberce. V uplynulém ročníku získal s Košicemi domácí titul a v současnosti bojuje ve slovenském dresu na mistrovství světa.

Podobně jako Rosandič, také Réway se nenarodil na Slovensku, nýbrž v Praze. Prošel dorostem i juniorkou Sparty, v roce 2013 si jej pak ve čtvrtém kole draftu vybral Montreal Canadiens a dravý útočník se přestěhoval do zámoří. Do nejslavnější ligy světa se však nikdy neprosadil.

S hokejem začínal v Košicích, poté působil v mládežnických týmech Slovanu Bratislava. V roce 2015 se přesunul do zámoří, kde se po několika letech napevno prosadil do NHL. V současnosti hraje za Tampu Bay. S Lightning v letech 2020 a 2021 vyhrál Stanley Cup.

Róbert Lantoši

Během šampionátu nepatřil k nejvýraznějším postavám slovenského týmu, své klíčové momenty si však nechal na utkání o třetí místo. V něm nahrál na první gól Slovenska a byl i u dalších klíčových okamžiků utkání, které výběru trenéra Bokroše zařídilo bronzové medaile.

Lantoši hokejově vyrůstal v Žilině, pak odešel na zkušenou do švédského Västerås. Po návratu na Slovensko hrál za Nové Zámky a následně za Nitru. V sezoně 2018/19 zaznamenal skvělých 58 bodů, což neuniklo pozornosti zámořských skautů a vysloužil si tak šanci v Bostonu. Dveře do NHL však nikdy otevřít nedokázal a po dvou letech na farmě v Providence se vrátil do Evropy, konkrétně do Švédska, kde získal angažmá v Rögle a Linköpingu. V posledních letech působí v české extralize, kde vystřídal Mladou Boleslav a Liberec, od příští sezony pak bude hájit barvy českobudějovického Motoru.

