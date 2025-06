10 let od draftu NHL. Kam to (zatím) dotáhlo 10 nejdříve vybraných hráčů z roku 2015?

Před námi je další vstupní draft do NHL. Pár set mladých hokejistů bude o víkendu v osudí, kterým „zamíchají“ skauti a manažeři 32 klubů z nejprestižnější ligy světa. Jak to vypadalo před deseti lety? A jak si tehdejší největší talenty vedou nyní?



Část 1 / 11



V roce 2015 prošlo draftem NHL 211 mladých hokejistů. Všech 30 mladíků, kteří byli vybráni v prvním kole, se dočkalo startu v elitní zámořské soutěži. Sedm z nich, včetně českého zadáka Jakuba Zbořila, už v NHL nepůsobí, ale zbylých třiadvacet je stále součástí nejlepšího hokejového cirkusu. Týká se to také desítky hráčů, mezi něž patří i český forvard Pavel Zacha, kteří šli na řadu jako první v pořadí. Kam se za deset let od draftu posunula jejich kariéra? Čeho už stačili dosáhnout? Na tyto otázky odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 11 10. Mikko Rantanen (Finsko) – Colorado Avalanche Současný klub: Dallas Stars

Bilance v NHL: 652 zápasů – 705 bodů (294+411)

Bilance v play-off: 99 zápasů – 123 bodů (43+80)

Týmové a individuální trofeje v NHL: vítěz Stanley Cupu (2022) Finský útočník Mikko Rantanen strávil svou poslední sezonu v Evropě v dresu TPS Turku (2014/15) a navzdory útlému hokejovému věku (bylo mu tehdy 18 let) měl funkci asistenta kapitána. To dost vypovídá o jeho talentu. Byla to tenkrát už jeho třetí sezona mezi dospělými – poprvé naskočil do seniorské soutěže, když mu bylo šestnáct let. Rantanen se představil dvakrát na mistrovství světa juniorů. V roce 2015 dal v pěti zápasech čtyři góly a patřil k nejvýraznějším postavám finského týmu, kterému pomohl ke stříbrným medailím. O rok později už vedl mladý výběr Suomi jako kapitán a přispěl k titulu světových šampionů pěti body v sedmi duelech. Téměř dvoumetrový a skoro metrák vážící obr je typem hráče, který se valí k brance jako tank a je jen těžko k zastavení. Dokáže tvrdě pracovat v soubojích u hrazení a je nesmírně platný v důležitých momentech zápasů, což předváděl už v nižší soutěži AHL, v níž v sezoně 2015/16 doslova zářil a stal se nejlepším nováčkem ligy. David Pastrňák a spol. 12 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996 Je to hokejista silný na puku, který má kreativní schopnosti, z nichž těží jeho spoluhráči. Jde spíše o tvůrce hry než o střelce gólů, a často preferuje přihrávku před střelou na branku. Není to sice nijak excelentní bruslař, ale nedostatky vynahrazuje agilitou, a to i v obranné činnosti, kde je díky svým fyzickým dispozicím hodně platný. I díky jeho schopnostem Colorado vyhrálo v roce 2022 Stanley Cup. V minulé sezoně se poprvé v NHL stěhoval, když se stal součástí trejdu mezi Avalanche a Carolinou, v němž opačným směrem putoval český forvard Martin Nečas. V dresu Hurricanes ale dlouho nevydržel a ještě před koncem ročníku zamířil do Dallasu, kde podepsal novou lukrativní osmiletou smlouvu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Timo Meier (Švýcarsko) – San Jose Sharks Současný klub: New Jersey Devils

Bilance v NHL: 621 zápasů – 435 bodů (217+218)

Bilance v play-off: 51 zápasů – 28 bodů (11+17)

Týmové a individuální trofeje v NHL: – Tohle se skautům San Jose v roce 2015 povedlo. Žraloci tehdy v draftu sáhli po švýcarském forvardovi Timo Meierovi jako po devátém hráči v celkovém pořadí, a jak se ukázalo, byla to výtečná volba. Hokejové persony. 10 osobností NHL, které se představily v roce 2024 v Praze Aktuálně osmadvacetiletý borec je typem fyzicky nadupaného hokejisty, který se nebojí osobních soubojů, přitom je technicky i bruslařsky na vysoké úrovni. Má skvělou střelu i nahrávku a k tomu kreativní myšlení. Rok co rok podává naprosto konzistentní výkony. Stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2018 podepsal předloni v létě s New Jersey osmiletý kontrakt s průměrným ročním platem téměř devět milionů dolarů. V NHL odehrál během devíti sezon 621 utkání a zaznamenal 435 bodů (217+218). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Zach Werenski (USA) – Columbus Blue Jackets Současný klub: Columbus Blue Jackets

Bilance v NHL: 567 zápasů – 384 bodů (113+271)

Bilance v play-off: 29 zápasů – 13 bodů (4+9)

Týmové a individuální trofeje v NHL: – Zach Werenski je produktem americké národní hokejové akademie, takže si prošel reprezentačními výběry do 17, 18 a 20 let. Ze šampionátu sedmnáctek má doma zlato a k němu má bronzovou medaili z mistrovství světa juniorů. Je to typ moderního beka, který umí hrát poctivě dozadu, ale jakmile je to možné, vyráží podporovat ofenzívu. Protože je skvělým bruslařem, umí pokrýt velkou část kluziště. Kromě toho má potřebnou sílu a stabilitu, takže v soubojích u mantinelů mu může jen málokdo konkurovat. Opory, tahouni, Dostál a Pastrňák. Nejlepší hráči všech týmů z NHL v ročníku 2024/25 Na ledě působí klidně a vyrovnaně, nezmatkuje, dokáže se rychle zorientovat v každé situaci. Díky výjimečné předvídavosti a hokejové inteligenci je vždycky o krok napřed před svými protivníky. Patří mezi absolutně nejlepší ofenzivní beky na světě. Díky fyzickým dispozicím se nebojí hrát důrazně ve vlastním obranném pásmu, čistí prostor před gólmanem a je silný v rozích hřiště. Když se nechá útočník nachytat s hlavou dole, může očekávat tvrdý hit. Jeho styl je však čistý a bez záludností, takže na trestnou lavici míří jen málokdy.vSvou extratřídu potvrdil na nedávném mistrovství světa, kde vynikajícími výkony pomohl reprezentaci USA ke zlatým medailím a byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Ivan Provorov (Rusko) – Philadelphia Flyers Současný klub: Columbus Blue Jackets

Bilance v NHL: 696 zápasů – 282 bodů (77+205)

Bilance v play-off: 22 zápasů – 11 bodů (3+8)

Týmové a individuální trofeje v NHL: – Ruský obránce Ivan Provorov hrál v zámořských mládežnických soutěžích už od čtrnácti let. Sezonu před draftem odehrál v juniorské lize WHL v dresu celku Brandon Wheat Kings a doslova zářil. V 60 zápasech nastřádal do statistik 61 bodů za 15 branek a 46 nahrávek, což je bilance, na kterou by byl pyšný skoro každý útočník. V letech 2015 a 2016 si zahrál na světovém šampionátu juniorů, kde pokaždé pomohl sborné ke stříbrným medailím. Skauti na jeho herním projevu oceňovali výborné bruslení, rychlost i zrychlení, stabilitu a práci v soubojích u mantinelů. Čechy nechceme! 5 klubů, které si v draftu NHL nejdéle nevybraly tuzemského hráče Jak napovídají statistická čísla, velmi rád a s chutí se zapojuje do útočení. Má velmi dobrou střelu zápěstím i golfovým úderem, umí se uvolnit a navíc je chytrý a dokáže vypracovat šance pro své spoluhráče. Ve vlastní třetině se mění ve spolehlivého beka, který padá do střel a přes něhož je jen velmi těžké přejít. Provorov se stal jedním z nejlepších ofenzivních beků na světě. Je silný v poziční hře, velice dobře dokáže číst, co se děje na ledě, a i když není typem, který by boural protihráče, nebojí se fyzických soubojů. Další devizou, která má nesmírnou cenu, je jeho odolnost vůči zraněním. Během uplynulých tří sezony odehrál všechny zápasy. Za pár dní mu vyprší smlouva v Columbusu, kam byl vyměněn v roce 2023, a stane se volným hráčem, o kterého bude jistě mimořádný zájem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Pavel Zacha (Česká republika) – New Jersey Devils Současný klub: Boston Bruins

Bilance v NHL: 628 zápasů – 342 bodů (125+217)

Bilance v play-off: 25 zápasů – 12 bodů (1+11)

Týmové a individuální trofeje v NHL: – Měl se stát novou hvězdou českého hokeje, jenže Pavel Zacha v NHL tyto prognózy dlouho nedokázal naplňovat. Šestka draftu z roku 2015 v elitní zámořské lize debutovala v sezoně 2015/16, kdy zasáhla do jednoho zápasu a připsala si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal český forvard 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, to se ale nestalo. 5 nejlepších hokejistů narozených v roce 1997, kteří se objevili v NHL. Čechy mezi nimi nehledejte Pomohl mu přesun do Bostonu v roce 2022. Hned v premiérovém ročníku v dresu Bruins si vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů v základní části soutěže (57) a ještě lépe si vedl v minulé sezoně, v níž opět překonal padesátibodovou metu a posunul si své individuální maximum o trochu výš. Že si jeho práce v klubu cení, napovídá i jeho čtyřletý kontrakt, který podepsal předloni v lednu a jenž mu zajišťuje průměrný příjem ve výši 4,75 milionu dolarů za sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Noah Hanifin (USA) – Carolina Hurricanes Současný klub: Vegas Golden Knights

Bilance v NHL: 758 zápasů – 325 bodů (72+253)

Bilance v play-off: 45 zápasů – 18 bodů (3+15)

Týmové a individuální trofeje v NHL: – Noah Hanifin byl v draftu NHL v roce 2015 nejvýše postaveným bekem. Je to typ velkého, silného a mobilního hráče, který je dobrým a rychlým bruslařem s vynikající akcelerací. Dokáže hrát perfektně v hluboké defenzívě před vlastní brankou, ale zároveň mu není cizí ofenzivní pojetí hry, a jakmile to jde, zapojuje se do útočení, aniž by přitom opomíjel své obranné povinnosti. Často to vypadá, že je ho plné kluziště. Mladí a zatraceně dobří. 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých obránců v historii NHL Díky výborné stabilitě prohraje jen málokterý souboj a u mantinelů je praktiky nepřekonatelný. Sebrat mu puk je pro protivníky téměř nadlidský úkol. Všechny výše jmenované přednosti ho předurčují pro hru v přesilovkách a oslabení. Když k tomu přidáte umění tvrdě a přesně vystřelit, přesnou a chytrou rozehrávku, máte tu hokejistu, který patří mezi nejlepší zadáky v NHL. V obranné třetině navíc umí být pořádně tvrdý a nebojí se blokovat střely soupeře. Přestože rád sestřelí protivníka tvrdým hitem, je natolik chytrý a disciplinovaný, aby neoslaboval mužstvo zbytečnými fauly. Po třech sezonách v Carolině, která jej draftovala, strávil necelých šest let v Calgary, odkud byl vytrejdován do současného působiště v Las Vegas, kde má podepsanou smlouvu až do roku 2032. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Mitchell Marner (Kanada) – Toronto Maple Leafs Současný klub: Toronto Maple Leafs

Bilance v NHL: 657 zápasů – 741 bodů (221+520)

Bilance v play-off: 70 zápasů – 63 bodů (13+50)

Týmové a individuální trofeje v NHL: – Čtyřkou draftu v roce 2015 se stal Kanaďan Mitchell Marner. V NHL debutoval v ročníku 2016/17 a v nováčkovské sezoně posbíral v Torontu 61 kanadských bodů. Taky si odbyl premiéru na mistrovství světa a v dresu Kanady dal čtyři góly, ke kterým přidal osm nahrávek. V další sezoně si připsal do statistik 69 bodů a v té následující už se přiblížil ke stovce (26+68). Z bramborového stupínku ke hvězdám. 17 nejlepších hráčů, kteří šli v draftech NHL na řadu jako čtvrtí Před startem ročníku 2019/20 podepsal vysoce kreativní hráč s „javorovými listy“ lukrativní šestiletý kontrakt, který z něho udělal jednoho z nejlépe placených hráčů v lize. V předminulé sezoně mu chyběl jen bod k pokoření stobodové mety v základní části soutěže, ale v té uplynulé tuto hranici poprvé v kariéře prolomil. V NHL si drží průměr více než jednoho bodu na utkání. Za pár dnů mu v Torontu skončí šestiletá smlouva, kterou podepsal v roce 2019 a stane se volným hráčem. O jeho podpis bude jistě eminentní zájem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Dylan Strome (Kanada) – Arizona Coyotes Současný klub: Washington Capitals

Bilance v NHL: 518 zápasů – 384 bodů (146+238)

Bilance v play-off: 23 zápasů – 16 bodů (5+11)

Týmové a individuální trofeje v NHL: – Kanadský útočník Dylan Strome byl v ročníku 2014/15 nejproduktivnějším hráčem celku Erie Otters v juniorské soutěži OHL, když v 68 zápasech nasbíral 129 bodů za 45 gólů a 84 asistencí. V další sezoně zvládl 111 bodů (37+74) v 56 utkáních. Někteří experti počítali s tím, že borec, který se stal trojkou draftu v roce 2015, už bude sezoně 2016/17 válet pravidelně v NHL, ale poté, co v sedmi zápasech získal jen bod za asistenci, byl odeslán zpět do juniorské ligy, kde opět exceloval a po 35 odehraných duelech měl na kontě 75 bodů (22+53). Mládí vpřed! 7 talentovaných hokejistů z loňského draftu, kteří už vědí, jaké to je hrát v NHL Strome je všestranným forvardem, který může hrát nejen ve středu útoku, ale také na obou křídlech. Jeho silnou zbraní je střela zápěstím. Má velmi šikovné ruce a je to rozený snajpr. Odborníci někdy kritizují jeho bruslařské dovednosti, ale poněkud to přehánějí. Jakmile se rozjede a získá rychlost, jezdí po ledě jako motorová myš. V soubojích jeden na jednoho se dokáže prosadit a na bruslích má slušnou stabilitu a sílu. Málokdo je tak efektivní na vhazování jako Strome. Slušná je i jeho hra dozadu. Herním stylem připomíná mix Joe Thorntona a Ryana Johansena. V průběhu ročníku 2018/19 byl vytrejdován z Arizony do Chicaga a v roce 2022 podepsal roční kontrakt ve Washingtonu, který před startem minulé sezony prodloužil o pět let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Jack Eichel (USA) – Buffalo Sabres Současný klub: Vegas Golden Knights

Bilance v NHL: 616 zápasů – 608 bodů (239+369)

Bilance v play-off: 40 zápasů – 43 bodů (10+33)

Týmové a individuální trofeje v NHL: vítěz Stanley Cupu (2023) V téměř jakémkoli jiném roce by byl Jack Eichel jistojistě jedničkou draftu NHL. Měl však smůlu, že v roce 2015 byl ve stejném osudí s ještě větším talentem (Connorem McDavidem), než byl on sám. A to je co říct, protože o tomto borci mluvili odborníci už v době, kdy byl teenager, v superlativech. Urostlý útočník zažil hodně povedenou premiérovou sezonu v NHL, v níž hájil barvy Buffala. V 81 zápasech si připsal do statistik 56 bodů za 24 branek a 32 asistencí a patřil k nejlepším nováčkům sezony, což potvrdili také experti, kteří ho zařadili do All-Rookie Teamu. Ve svém druhém ročníku byl ještě produktivnější a 61 utkáních zaznamenal 57 bodů (24+33) a v dalším už jich měl na kontě 82 (28+54). Nekompletní sezonu 2019/20 zakončil se ziskem 78 bodů (36+42). Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 V Buffalu nosil tři roky na dresu kapitánské céčko, ale před ročníkem 2021/22 klub opustil a nabral smět na Las Vegas, kde už odkroutil čtyři sezony. V roce 2023 pomohl mužstvu k zisku Stanley Cupu. Eichel je skvělým bruslařem s vynikajícím skluzem, zrychlením, citem pro rovnováhu a navíc je nesmírně silný, takže ho jen tak někdo nepošle k ledu. Jakmile dostane puk do jízdy, obránci soupeře mají docela velký průšvih. Většinou pak jen prosviští kolem nich a nezadržitelně míří na branku. Experti oceňují jeho kreativní schopnosti, ale také střelecké dovednosti. Má bleskurychlou a přesnou střelu zápěstím, umí pálit z dálky, ale je silný také v brankovišti a dává góly z dorážek. Eichel má zkrátka všechny předpoklady, aby byl dlouho jednou z nejzářivějších hvězd NHL. V uplynulé sezoně zaznamenal se ziskem 94 bodů kariérní maximum v základní části nejslavnější zámořské ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Connor McDavid (Kanada) – Edmonton Oilers Současný klub: Edmonton Oilers

Bilance v NHL: 712 zápasů – 1082 bodů (361+721)

Bilance v play-off: 96 zápasů – 150 bodů (44+106)

Týmové a individuální trofeje v NHL: 4x Ted Lidsay Award, 1x Maurice Richard Trophy, 5x Art Ross Trophy, 3x Hart Trophy, 1x Conn Smythe Trophy „Nový Great One.“ Přesně tak mluvili hokejoví experti o Kanaďanovi Connorovi McDavidovi před draftem v roce 2015 a nadšeně ho přirovnávali k největší legendě světového hokeje. A opravdu - Gretzkymu vyrostl zdatný následovník. Jen letmý pohled na jeho statistiky naznačuje, jak velký potenciál v něm dřímá. Od začátku kariéry v NHL si drží průměr půldruhého bodu na utkání a pětkrát se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže. Báječní hračičkové. Jaromír Jágr a 15 dalších hráčů s nejšikovnějšíma rukama v historii NHL Nebýt toho, že kvůli zranění zmeškal polovinu své premiérové sezony (2015/16), nejspíš by dostal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v NHL. Sám velký Wayne Gretzky prohlásil, že jde o nejlepšího hokejistu, který vstoupil do NHL v posledních 30 až 40 letech. Foto: Profimedia.cz