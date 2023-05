10 let od draftu NHL. Kam se posunulo trio českých hokejistů, které si vybraly zámořské kluby v roce 2013?

Z českého pohledu to nebyl povedený draft. V roce 2013 si kluby z NHL vybraly pouze tři tuzemské hráče a ani jediný z nich nešel na řadu v úvodních třech kolech. Z tehdejších osmnáctiletých mladíků jsou dnes hokejisté v nejlepším věku. Kam se posunuli a jak si vedou, na to odpovídají následující kapitoly.

Sezonu před draftem odehrál Košťálek v zámořské juniorské lize QMJHL, kde pak působil ještě dva roky po draftu. Následně se přesunul do farmářského celku Manitoba Moose, kde strávil další tři sezony, ale pozvánky do NHL se nikdy nedočkal.

Patrik Bartošák (Los Angeles Kings) – 146. v celkovém pořadí

Možná, že kdyby to měl brankář Patrik Bartošák trochu víc srovnané v hlavě, mohl dnes chytat v NHL. V roce 2013 byl draftován Los Angeles po dvou nesmírně povedených sezonách v zámořské juniorské soutěži WHL, kde získal ocenění pro nejlepšího brankáře roku. Po draftu chytal ve stejné lize ještě rok a pak se přesunul do farmářského celku Manchester Monarchs v AHL, jemuž pomohl v ročníku 2014/15 k zisku Calder Cupu. Vypadalo to, že má dveře do NHL otevřené, jenže pak přišel incident, během něhož se údajně dopustil domácího násilí vůči své přítelkyni.

Kings tehdy dvaadvacetiletému českému gólmanovi pozastavili smlouvu. Bartošák byl zatčen a vzat do vazby, z níž byl posléze propuštěn po složení kauce ve výši deset tisíc dolarů. Následně se z Ameriky přesunul domů a do roku 2019 chytal velmi dobře ve Vítkovicích, odkud se přestěhoval do Třince.

Úspěšné i bídné roky. 18 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů

V listopadu roku 2019 avizoval, že spáchá sebevraždu. Policejní hlídka ho našla, jak sedí u ostravské benzínky v autě, byl pod vlivem alkoholu a drog. Proto ho převezli na služebnu, kde strávil noc.

Po incidentu pak Bartošák vyhledal odbornou pomoc, na nějakou dobu přerušil kariéru a skončil s alkoholem. Dnes už má (zřejmě) to nejhorší za sebou. Sezonu 2020/21 strávil ve finském Lahti, kde ukazoval, že je stále nesmírně kvalitním hráčem. Následně se přesunul do KHL, kde krátce hájil barvy Amuru Chabarovsk, ale po vypuknutí války na Ukrajině se vrátil do Finska. V Lahti strávil i současnou sezonu a od té příští bude oblékat dres Hradce Králové.

