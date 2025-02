10 let dlouhé čekání. Připomeňte si 12 velkých turnajů, na kterých čeští hokejisté marně bojovali o medaile

Na olympiádě v Soči ještě startovali hráči z NHL a čeští hokejisté díru do světa neudělali. Nejprve nestačili na Švédy, pak sice porazili Lotyše, ale prohráli i se Švýcarskem a museli do předkola play-off, v němž zdolali Slováky, ve čtvrtfinále se dvakrát prosadil Hemský, hráči USA ale udeřili pětkrát a sen o medaili se rozplynul.

Do Minsku vyrazil v roce 2014 český tým pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky a parta okolo Jaromíra Jágra došla až do semifinále. Ve skupině Češi sice prohráli s Dány a Francouze udolali až v prodloužení, ve čtvrtfinále ale porazili 4:3 Američany a zahráli si o medaile. V boji o finále však zvítězilo Finsko 3:0 a stejným výsledkem Češi padli i v boji o bronz se Švédy.

Na Světovém poháru v roce 2016 Češi nebyli favority a turnaj tyto předpoklady potvrdil. Tým, ve kterém se už neobjevil Jaromír Jágr, nejprve schytal výprask od Kanady, nestačil ani na výběr Evropy a závěrečná výhra nad USA už na postup do dalších bojů nestačila.

Parta okolo kapitána Jakuba Voráčka v roce 2017 příliš nepřesvědčila. V základní skupině nestačila na Kanadu a Švýcarsko a do play-off šla ze třetího místa. Ve čtvrtfinále Češi narazili na sbornou, která vyhrála 3:0 a postoupila mezi nejlepší čtyřku turnaje.

Svěřenci kouče Miloše Říhy ztratili v základní skupině body pouze s Ruskem, jemuž podlehli 0:3, a postoupili do čtvrtfinále ze druhého místa. V něm narazili na Německo. Urputně bojující soupeř držel nerozhodný stav až do posledních minut, nakonec ale čeští hráči vyhráli 5:1. V semifinále narazili na Kanadu, navzdory tomu že protivníka přestříleli 41:30, na branky mu podlehli 1:5. V boji o bronz pak svedli dechberoucí bitvu s Ruskem, kterou nakonec rozhodly až samostatné nájezdy. Zatímco žádný ze čtyř Čechů svůj pokus neproměnil, za soupeře skórovali Kovalčuk a Gusev.

Stejně jako v letech 2014 a 2015 byli i v roce 2019 čeští hokejisté jen kousek od vytouženého cenného kovu. Ale opět to nevyšlo. A to mužstvo podávalo opravdu dobré výkony a předvádělo atraktivní hokej.

Pokračování 12 / 13

MS 2021 (Lotyšsko)

Až ostudné sedmé místo obsadili na turnaji v Lotyšsku v roce 2021 čeští hokejisté. Že to nebude úplně dobré naznačily už úvodní zápasy. V premiéře na mistrovství světa podlehl výběr kouče Filipa Pešána Rusku 3:4 a posléze ostudně vyhořel se Švýcarskem (2:5). První body si Češi připsali do tabulky až po utkání s Běloruskem, ale ani to nedokázali vyhrát v základní hrací době, nýbrž až po prodloužení. Pak už sice v základní skupině neprohráli, ale stopku jim vystavili hned ve čtvrtfinále Finové, kterým stačilo na postup hubené vítězství 1:0.

Foto: Profimedia.cz