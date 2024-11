10 klubů, které za uplynulých 152 let dodaly nejvíc hráčů do anglické reprezentace

Zní to skoro neuvěřitelně, ale mezi prvním a dosud posledním zápasem anglické fotbalové reprezentace uplynulo už více než 150 let. Během tohoto dlouhého období se v národním týmu vystřídal pořádný zástup nejlepších fotbalových synků z kolébky tohoto sportu. Dres se třemi lvy na hrudi oblékali hráči ze 145 klubů. Několik desítek z nich vyslalo do nároďáku jen jediného borce, některé se však staly pravidelnými zásobovateli reprezentace.

Prosvištěli jsme statistiky (aktualizované před současnou reprezentační přestávkou) a našli jsme deset klubů, které mají ve 152 let dlouhé historii anglické reprezentace na kontě nejvíc členů národního týmu. A pokud si myslíte, že na absolutním vrcholu najdete Manchester United, Liverpool nebo Arsenal, tak se pletete. Do výběru nezařazujeme zaniklý klub Corinthians FC, jehož zástupci reprezentaovali Albinon mezi lety 1882 až 1936.