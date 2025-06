10 Evropanů, kteří šli v loňském draftu NHL na řadu v prvním kole. Jak si dnes vede Jiříček a spol?

Část 1 / 11



V prvním kole loňského draftu tvořili drtivou část vybraných talentů mladíci, kteří hráli v severoamerických ligách – konkrétně si kluby z NHL rozebraly 22 Kanaďanů a Američanů. Došlo ale také na desítku hráčů narozených na starém kontinentě. V následujících kapitolách se na tyto borce podrobněji podíváme.

Pokračování 2 / 11 Emil Hemming (Finsko) – 29. v celkovém pořadí (Dallas Stars) Pouhý den před draftem oslavil finský útočník Emil Hemming 18. narozeniny, a jako dárek k nim dostal dres klubu, který po něm sáhl v prestižním výběru. Byl to Dallas, pro nějž šlo o první volbu v draftu, a to z 29. pozice. Navzdory nízkému věku měl v době draftu za sebou celou sezonu mezi dospělými v nejvyšší finské lize. V dresu TPS odehrál 40 utkání a posbíral v nich do statistik 11 bodů (7+4). Hemming má pověst excelentního střelce, který dokáže skórovat z jakékoli situace a místa na hřišti. Je to ideální hráč pro přesilovky, který tvrdě pracuje pro mužstvo a efektivně se zapojuje do defenzívní činnosti. 12 let od draftu. Kam se posunulo trio českých hokejistů, které si vybraly kluby z NHL v roce 2013? Do roku 2025 měl podepsanou smlouvu s TPS, ale po draftu se vydal do zámoří a strávil premiérovou sezonu v juniorské lize OHL. Stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů hrál v celku Barrie Colts a v utkáních zaznamenal 48 bodů (18+30), dalších 15 bodů v 16 zápasech přidal ve vyřazovacích bojích a jasně naznačil, že v něm vězí mimořádný hokejový potenciál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 Matvej Gridin (Rusko) – 28. v celkovém pořadí (Calgary Flames) Téměř polovinu Evropanů, po kterých před rokem sáhly kluby z NHL v prvním kole draftu, tvořili Rusové. Poslední z nich šel na řadu jako 28. v celkovém pořadí, a byl jím útočník Matvej Gridin. V Rusku působil v týmech Petrohradu a Omsku, ale v roce 2022, tedy ve věku 16 let, se přesunul do Severní Ameriky a před výběrem největších talentů odehrál dvě povedené sezony v soutěži USHL. Ve druhé z nich oslnil 83 body (38+45) v 60 zápasech a stal se druhou volbou Calgary v draftu. 8 českých nadějí, které prošly draftem NHL v roce 2020. Kam se od té doby posunuli Myšák, Dobeš a spol? Gridin to parádně umí s hokejkou a díky šikovným rukám, chytré hlavě a nebojácnost v osobních soubojích, je nesmírně cenným týmovým hráčem. Dokáže skvěle vystřelit i pohotově a nečekaně přihrát, což dokazoval i v sezoně 2024/25, kterou odehrál premiérově v juniorské lize QMJHL v týmu Shawinigan Cataraktes, za který naskočil do 56 utkání, v nich nastřílel 36 branek a přidal k nim 43 asistencí. Na konci ročníku získal Michel Bergeron Trophy pro nejlepšího ofenzivního nováčka ligy. V NHL se mohou pomalu začít těšit na další velkou mladou osobnost. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 Stian Solberg (Norsko) – 23. v celkovém pořadí (Anaheim Ducks) V prvním kole draftu NHL v roce 2024 se překvapivě neobjevil ani jediný švédský zástupce, zato v něm ale figurovali dva norští hráči. Jako třiadvacátý v celkovém pořadí získal potenciálního zaměstnavatele v podobě Kačerů z Anaheimu obránce Stian Solberg kterého jsme mohli vidět na nedávném mistrovství světa. Půjdou ve stopách Vrány či Pastrňáka? 5 českých talentů pro draft NHL, které vyzrály na severu Evropy Je to drsný zadák, který se vyžívá v osobních soubojích a nijak závratně se nehrne do útoku, je však pro tým nesmírně platným hráčem. Sezonu 2024/25 rozdělil mezi dva týmy – nejprve hrál ve švédském Färjestadu a v polovině března se přesunul do farmářského celku Anaheimu v San Diegu. V příštím ročníku by mohl poprvé nakouknout do NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 Jegor Surin (Rusko) – 22. v celkovém pořadí (Nashville Predators) Když před pár dny vyválčili hokejisté Lokomotivu Jaroslavl v KHL Gagarinův pohár, byl u toho také osmnáctiletý útočník Jegor Surin. Na zlaté jízdě se podílel skvělými výkony – v základní části ligy dal sedm branek a zaznamenal sedm asistencí v 41 zápasech, v play-off posbíral sedm bodů (5+2) v 19 střetnutích. Budoucí hvězdy. 5 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhne v letošním draftu NHL největší boj Odchovanec Lokomotivu je neskutečným pracantem, který maká na sto procent od první do poslední vteřiny každého střídání. Je rychlý, nebojácný, obrovský srdcař, který chce vyhrát každý souboj. Má kouzelně šikovné ruce a výborně bruslí. V loňském draftu po něm sáhli zástupci Nashvillu, pro něž to byl první z osmi výběrů. Je otázkou, zda v létě zamíří do zámoří, nebo ještě bude rozvíjet svůj talent v KHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 Adam Jiříček (Česká republika) – 16. v celkovém pořadí (St. Louis Blues) Jestli měl některý z českých hokejistů téměř jistotu, že se objeví v prvním kole loňského draftu NHL, pak to byl obránce Adam Jiříček. Dokonce se spekulovalo, že by mohl jít na řadu už v elitní desítce, nakonec po něm sáhli jako po šestnáctce skauti St. Louis Blues. Šel tedy ve šlépějích svého bratra Davida, kterého si v roce 2022 vybral jako šestého v celkovém pořadí Columbus. Adamovy akcie v draftu poněkud srazilo vážné zranění kolena, které utrpěl na předchozím mistrovství světa juniorů, a jež ho do konce ročníku 2023/24 vyřadilo ze hry. Vědí, jak chutná NHL. 14 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu Jiříček je plzeňským odchovancem a na rozdíl od mnoha svých vrstevníků se jako teenager nerozhodl pro odchod do zahraničí, ale působil v mateřském klubu. Už v sezoně 2022/23 odehrál tucet utkání mezi dospělými a v dalším ročníku už měl jisté místo v kádru. Je to borec s velmi vysokou hokejovou inteligencí, který dokonale čte hru, výborně zvládá rozehrávku i podporu ofenzívy. Tuto sezonu odehrál v zámořské juniorské soutěži OHL v klubu Brantford Bulldogs a byl také v kádru české reprezentace na šampionátu dvacítek v Kanadě, kde se podílel pěti asistencemi v sedmi zápasech na zisku bronzových medailí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 Michael Brandsegg-Nygard (Norsko) – 15. v celkovém pořadí (Detroit Red Wings) Až do loňska nikdy neměl norský hokej zástupce v prvním kole draftu NHL. Nejvýše byl v roce 2002 vybrán ve druhém kole Marius Holtet, který si však v elitní zámořské lize nikdy nezahrál. Tento osud ale velmi pravděpodobně nečeká Michaela Brandsegga-Nygarda, který se objevil před rokem mezi nejlepšími mladíky. Aktuálně devatenáctiletý útočník je odchovancem klubu Valerenga, v roce 2022 však zamířil do Švédska a v ročníku 2023/24 už válel mezi dospělými ve druhé nejvyšší soutěži. V barvách klubu Mora IK naskočil do 41 střetnutí, ve kterých dal osm branek a přidal k nim deset asistencí. Od sezony 2024/25 už působí v elitní švédské lize, neboť se upsal klubu Skelleftea AIK. Šli na řadu po McDavidovi. 8 českých hokejistů z draftu v roce 2015, kteří okusili NHL. Jak si dnes vedou? Téměř metrák vážící pořízek je silovým typem forvarda, který vyhledává osobní souboje, v nichž je většinou vítězem. A když neuspěje silou, má dost mazanosti a hokejových dovedností k tomu, aby vyhrál šikovností. Nebo nějakou dobře skrytou zákeřností. Je to ideální hráč pro NHL a v hledáčku ho měl před draftem nejeden zámořský klub. Nakonec po něm sáhl Detroit. Na loňském mistrovství světa v Praze odehrál v norském dresu sedm utkání a zaznamenal pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. Na letošním šampionátu měl po pěti zápasech na kontě čtyři asistence a 29 trestných minut, což z něj udělalo nevylučovanějšího hráče turnaje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 Konsta Helenius (Finsko) – 14. v celkovém pořadí (Buffalo Sabres) O tom, jak mimořádným talentem je finský útočník Finsta Helenius, svědčí fakt, že byl loni nominován do tří národních týmů různých věkových kategorií. Na přelomu let 2023 a 2024 odehrál sedm utkání na světovém šampionátu juniorů, pak hrál na mistrovství světa hráčů do 18 let a nakonec byl členem výběru Suomi na turnaji seniorů v Praze. Spolu se svým starším bratrem Kallem byl před draftem hráčem Jukuritu, za který už od 16 let pravidelně nastupoval v nejvyšší soutěži dospělých. V sezoně 2023/24 nasbíral v 51 zápasech 36 bodů (14+22), dalších šest bodů si zapsal do statistik v šesti duelech v play-off a stal se (stejně jako rok předtím) nejproduktivnějším mladým hráčem v lize. Splnil se jim sen. 4 čeští hokejisté, kteří si v sezoně 2024/25 odbyli premiéru v NHL Helenius je agilním a nesmírně kreativním hráčem s šikovnýma rukama a výbornými střeleckými schopnostmi. Má všechny předpoklady, aby jednou patřil k ozdobám kluzišť v NHL, což naznačil i v současném ročníku, který premiérově strávil v zámoří. Nastupoval v týmu Rochester Americans v soutěži AHL a v 65 duelech se prezentoval 35 body (14+21). Dalších šest bodů nastřádal v zápasech v osmi zápasech play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 Anton Silajev (Rusko) – 10. v celkovém pořadí (New Jersey Devils) Dvoumetrový obr Anton Silajev má za sebou dvě sezony v KHL a navzdory tomu, že její větší část té první absolvoval jako sedmnáctiletý, vedl si v ní v dresu Torpeda Nižnij Novgorod velice dobře. To také nenechalo v klidu zámořské skauty, takže na jeho volbu cílil v loňském draftu NHL nejeden klub. Na NHL má skvělé fyzické předpoklady – je silný, nebojí se osobních soubojů, ale navzdory dvěma metrům výšky a téměř metráku živé váhy je na bruslích obdivuhodně rychlý a obratný. Navíc je to rozená vůdčí osobnost, která tvrdě pracuje pro tým. V Nižném Novgorodu má podepsanou smlouvu do roku 2026, ale kdo ví, zda se v létě nevydá na zkušenou do zámoří, kde by nejprve mohl hrát ve farmářském týmu mezi dospělými v AHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 Ivan Děmidov (Rusko) – 5. v celkovém pořadí (Montreal Canadiens) Ruský útočník Ivan Děmidov má teprve 19 let, ale už v ročníku 2022/23 si odbyl debut v Kontinentální hokejové lize. Také v nedávno skončené sezoně se v KHL objevil v dresu Petrohradu – 65 zápasech základní části zaznamenal 49 bodů (19+30) a v play-off posbíral v šesti utkáních pět bodů (3+2). Na konci sezony se přesunul za Atlantik a stihl odehrát první duely v NHL – nejdříve dvě střetnutí v základní části, ve kterých zaznamenal dva body, a pak ještě pět utkání v play-off. Nejlepší z nejlepších. 10 největších legend v historii Montrealu Canadiens Podle mnoha expertů je Děmidov výjimečným talentem a do NHL by v jeho podobě mohl přijít nový Ovečkin, Malkin či Panarin. Na ledě se pohybuje absolutně uvolněně, skvěle bruslí, je mimořádně kreativní, a když spojí hlavu s rukama, dokáže vykouzlit překvapivou či geniální nahrávku, nebo přesnou a nečekanou střelu. Příští sezonu už kompletně odehraje v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 Arťom Levšunov (Bělorusko) – 2. v celkovém pořadí (Chicago Blackhawks) Tři běloruští hráči byli do loňska vybráni v prvním kole draftu NHL. Nejvýše byl v roce 1996 obránce Ruslan Salej, jehož si jako devátého vybral Anaheim, o tři roky později sáhl Pittsburgh jako po 18. v celkovém pořadí po Konstantinovi Kolcovovi a naposled se tak stalo v roce 2003, kdy Montreal ulovil Andreje Kosticyna. Ale už napověděl draft v roce 2023, o běloruské hráče je v NHL zájem a zámořští skauti tamní mladíky bedlivě sledují. Výběrem v roce 2023 jich totiž prošlo pět, což bylo o dva borce víc, než mělo Německo a jen o dva méně než Česká republika. Vědí, jak chutná NHL. 14 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu V loňském draftu zaznamenalo Bělorusko rekordní postavení svého talentu. Urostlý zadák Arťom Levšunov šel totiž mohl na řadu už jako druhý. Sezonu 2023/24 před výběrem strávil jako svou druhou v zámoří. Nejprve hrál ze Green Bay Gamblers v lize USHL a pak nastupoval v dresu michiganské státní univerzity v soutěži NCAA. Zaujal stabilními a kvalitními výkony a slušnou produktivitou. Má šikovné ruce, dobrou střelu i nahrávku a nemalé bruslařské schopnosti. V ročníku 2024/25 to už potvrzoval mezi dospělými v soutěži AHL. V příští sezoně už by mohl mít místo v kádru Chicaga. Foto: Profimedia.cz