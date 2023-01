10 českých třicátníků v NHL. Jak si vedou zkušení tuzemští hokejisté v aktuální sezoně?

Do aktuální sezony dosud zasáhlo 36 českých hokejistů. Pět z těchto borců ještě neoslavilo 23. narozeniny. Na opačném konci věkového spektra figuruje deset zkušených třicátníků. Jak si vedou v současném ročníku a kam by se mohla dál ubírat jejich kariéra, na to odpovídají následující kapitoly.

Kontrakt v San Jose podepsal po mistrovství světa v roce 2017 a Žralokům se původně upsal na jednu sezonu. Strávil ji sice celou ve farmářském celku, ale svými výkony si zajistil prodloužení kontraktu o dva roky. V následujícím ročníku si odbyl premiéru v NHL a jeho hvězda začala pomalu stoupat vzhůru, jenže pak přišlo zranění kolena a Šimek ztratil polovinu sezony. Přesto nad ním v Kalifornii nezlomili hokejku a v roce 2020 mu nabídli k podpisu čtyřletou smlouvu na devět milionů dolarů, která mu v této sezoně zajistí plat ve výši 2,15 milionu dolarů. Za něj ale zatím nastřádal do statistik jen dva body za gól a asistenci, a pověsti někdejšího skvělého střelce zůstává hodně dlužen.

Obránce Radim Šimek nebyl nikdy draftován do NHL, ale zájem zámořských skautů si získal svými výkony v české extralize a v reprezentačním dresu. Odchovanec Benátek nad Jizerou hokejově vyzrával v Liberci. Bílým Tygrům v roce 2016 pomohl k extraligovému titulu a zároveň získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče play-off. Kromě toho se stal dvakrát v kariéře nejlépe střílejícím bekem.

Bilance v aktuální sezoně: 31 utkání – 2 body (1+1) Smlouva: 2,15 milionu dolarů v sezoně 2022/23, platná do roku 2024

Hned v úvodní sezoně v novém působišti byl stabilní součástí sestavy a s týmem překvapivě postoupil až do finále Stanley Cupu. Pak v něm odsloužil ještě další tři ročníky. Předloni v létě se upsal na dva roky Bostonu.

V dalším ročníku dostal šanci poprvé naskočit do NHL. V elitní lize zvládl šest střetnutí a následně prodloužil smlouvu ve městě automobilů o dva roky. Jenže stálé místo v kádru Red Wings nezískal a opět hrál především na farmě, kde však mužstvu skvělými výkony pomohl k zisku Calder Cupu. Před rozšiřovacím draftem v roce 2017 se dostal na listinu nechráněných hráčů a sáhl po něm nový klub z Las Vegas už jako po šestém borci v pořadí.

Bilance v aktuální sezoně: 42 utkání – 8 bodů (3+5) Smlouva: 2 miliony dolarů v sezoně 2022/23, platná do roku 2023

V premiérové sezoně se dostal na led v NHL pouze jednou a jinak bojoval o svou šanci ve farmářském celku, ale v ročníku 2017/18 se objevil na ledě ve 22 duelech a nevedl si v nich vůbec zle. Povedenou sezonu zakončil na mistrovství světa v Dánsku. Další dva ročníky už odchytal jako týmová jednička. Pak ale o tento post přišel a v roce 2021 byl vyměněn do Toronta. Minulou sezonu strávil v Nashvillu a před tou současnou podepsal roční kontrakt ve Winnipegu.

Jihlavský odchovanec David Rittich nikdy neprošel draftem NHL. V české extralize odchytal dvě sezony v Mladé Boleslavi a v roce 2016 se vydal zkusit štěstí do zámoří, kde podepsal ročník kontrakt s Calgary.

Bilance v aktuální sezoně: 11 utkání – průměr 2,59 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 90,8 % Smlouva: 900 tisíc dolarů v sezoně 2022/23, platná do roku 2023

Tři roky byl pak gólmanem Caroliny Hurricanes a v té minulé hájil barvy Toronta. Kanadskému klubu se upsal na tři roky za 11,4 milionu dolarů, ale loni v létě byl vyměněn do Chicaga, kde se spravedlivě dělí o čas mezi tyčemi s Alexem Stalockem a Arvidem Söderblomem.

Petr Mrázek se stal v roce 2010 prvním českým gólmanem v historii, kterého si vybral v draftu NHL Detroit. Red Wings ostravského rodáka získali až ze 141. pozice, o několik let později z něho však udělali jedničku mezi tyčemi. Petr Mrázek ale svou pozici neuhájil a v průběhu ročníku 2017/18 byl vytrejdován do Philadelphie.

Bilance v aktuální sezoně: 18 utkání – průměr 3,98 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 88,4 % Smlouva: 4,2 milionu dolarů v sezoně 2022/23, platná do roku 2024

V NHL zvládl dosud odehrát téměř 650 utkání, v nichž zaznamenal 429 bodů (146+283), dalších 138 střetnutí přidal v play-off, kde se blýskl 48 góly a 46 nahrávkami. Dvakrát výrazně pomohl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu a letos v létě zamířil za novou štací do New Jersey. Bohužel, jeho rozjezd v novém působišti značně zbrzdilo zranění, které ho poměrně nadlouho vyřadilo ze hry.

Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty.

Bilance v aktuální sezoně: 14 utkání – 6 bodů (3+3) Smlouva: 8,25 milionu dolarů v sezoně 2022/23, platná do roku 2027

O rok později se jako druhý český zadák v historii radoval ze zisku Stanley Cupu podruhé. Blesky udolaly ve finálové sérii Montreal Canadiens 4:1. Rutta na cestě k triumfu odehrál 23 střetnutí, ve kterých posbíral tři body (2+1). V létě z Floridy zamířil do Pensylvánie a upsal se na tři sezony Pittsburghu. V té aktuální mu přistane na účtu 3,25 milionu dolarů. Za tyto peníze odvádí v dresu Tučňáků spolehlivé služby a v klubu jeho podpisu určitě nelitují.

Bilance v aktuální sezoně: 42 utkání – 8 bodů (3+5) Smlouva: 3,25 milionu dolarů v sezoně 2022/23, platná do roku 2025

S Pantery podepsal tříletý kontrakt, díky němuž si v současném ročníku vydělá dva a půl milionu dolarů. Jaký plat bude brát v ročníku 2023/24 a zda vůbec bude dál působit v NHL, o tom se bude rozhodovat v příštích měsících. Pokud se mu bude dařit jako dosud, neměl by mít problém se získáním nové smlouvy.

Dvaatřicetiletý český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a Washingtonu, od ročníku 2020/21 válcuje soupeře v dresu Floridy.

Bilance v aktuální sezoně: 39 utkání – 8 bodů (2+6) Smlouva: 2,5 milionu dolarů v sezoně 2022/23, platná do roku 2023

Pavel Francouz (Colorado Avalanche) – 32 let

Bilance v aktuální sezoně: 13 utkání – průměr 2,47 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 92 %

Smlouva: 2,25 milionu dolarů v sezoně 2022/23, platná do roku 2024

Až v 29 letech se český gólman Pavel Francouz konečně dočkal a nastoupil poprvé v kariéře od začátku utkání do branky v utkání NHL. A dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Vychytal výhru 3:2 v prodloužení nad Arizonou a stal se první hvězdou zápasu. Cestu do elitní soutěže si ale musel tvrdě vydřít.

Přestože nikdy neprošel draftem, dočkal se Francouz v roce 2018 kontraktu v NHL. V 28 letech prokázal obrovskou odvahu, opustil KHL, kde mohl pokračovat jako jedna z největších hvězd soutěže, a zamířil za Atlantik s vědomím, že ho čeká tvrdý boj ve farmářském týmu o naději a místo na slunci.

Premiérovou sezonu v zámoří zvládl velmi dobře, v celku Colorado Eagles v AHL odchytal 49 utkání a dvakrát se dokonce dostal jako střídající gólman i do zápasu NHL. Následně v klubu prodloužil smlouvu o další rok a posunul se na post týmové dvojky a odchytal 34 zápasů, ve kterých si většinou vedl velmi dobře. Sezonu 2020/21 však promarodil a do branky se vůbec nedostal, vynahradil si to ale v té následující, v níž pomohl Lavinám k zisku Stanley Cupu.

