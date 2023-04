10 českých hokejistů z NHL, ze kterých se v létě stanou (neomezení) volní hráči. Co s nimi bude?

V současné chvíli jsou na soupiskách klubů v NHL tři desítky českých hokejistů. V případě nejčernějšího scénáře by jich mohlo být v příští sezoně o dost méně – to kdyby se v soutěži neobjevili noví hráči s českým pasem a nikdo z těch, jimž na začátku července vyprší smlouva, by nepodepsal v zámoří nový kontrakt. V následujících kapitolách najdete deset borců, kteří budou mít za pár měsíců status neomezeného volného agenta, a odhady, kam by se jejich kariéra mohla ubírat dál.

Andrej Šustr (Anaheim Ducks) Bylo to překvapení, když se před sezonou 2021/22 vrátil po dvou letech v KHL, kde hájil barvy čínského Kunlunu, do NHL obránce Andrej Šustr. Z elitní zámořské ligy odcházel po ročníku 2018/19, když za oceánem strávil v juniorských soutěžích a později ve farmářských týmech a v NHL deset let. Středoevropská stopa v exotické destinaci. 6 českých hokejistů, které dosud zlákal čínský Kunlun V roce 2021 se upsal na rok Tampě Bay, kde strávil drtivou většinu času v minulosti. Lightning však s českým bekem zřejmě počítali jen jako s pojistkou pro případ, že by se zranil někdo z prvního týmu. Z klubu ho poslali do farmářského celku Syracuse Crunch a ještě než skončila sezona, byl vyrejdován do Anaheimu. Loni v létě podepsal roční kontrakt s Minnesotou, v elitní lize se však v dresu Wild neobjevil a působil jen ve farmářském týmu. Na začátku března se zásluhou trejdu dostal zpět do Anaheimu, ale opět putoval na farmu a v barvách Ducks se zatím na ledě neobjevil. Šustrovi je nyní 32 let a je poměrně pravděpodobné, že až mu v létě skončí v zámoří smlouva, vrátí se zpět do Evropy. Foto: Profimedia.cz

Radim Zohorna (Toronto Maple Leafs) Radim Zohorna je ukázkou toho, že i nedraftovaný hráč z české extraligy se může dostat do NHL. S brněnskou Kometou získal dva mistrovské tituly a v lednu roku 2019 zamířil do Mladé Boleslavi. V dubnu 2020 pak podepsal roční kontrakt s Pittsburghem. Jsou na nové adrese. 6 Čechů, které v minulých dnech „potkal“ trejd v NHL Začal ve farmářském klubu a vedl si tam skvěle. Ještě než skončila základní část, dostal pozvánku i do prvního celku Penguins. Za Pittsburgh odehrál v ročníku 2020/21 osm zápasů a posbíral čtyři body. Když mu vypršela smlouva, klub mu nabídl dvouletý kontrakt, který mu skončí po aktuální sezoně, v níž už ale není hráčem pensylvánského klubu. Na začátku ročníku získalo jeho práva Calgary a na začátku března byl vyměněn do Toronta. Pokud se v novém působišti ukáže v dobrém světle, mohl by získat nový, krátkodobý kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Ronald Knot (Arizona Coyotes) Urostlý obránce Ronald Knot nebyl nikdy draftován do NHL, ale 1. června 2022 podepsal roční dvoucestný kontrakt s Arizonou Coyotes. V nejslavnější hokejové lize světa se však dosud neobjevil. Osmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie hrál v extralize také za Mladou Boleslav, Chomutov a Liberec. Předloni v létě odešel na první zahraniční angažmá a upsal se na rok Nižněkamsku. Sezona v ruském klubu se mu povedla, zahrál si během ní také na olympijských hrách a vysloužil si zájem zámořských skautů. Zatím se však prezentuje jen ve farmářském celku v Tusconu. Vede si dobře, ale pozvánka do NHL ho zatím míjí. Jeho budoucnost je nyní dost nejasná. Foto: Profimedia.cz

Martin Frk (St. Louis Blues) V sezoně 2016/17 odehrál dva zápasy za Carolinu, od dalšího ročníku už byl členem sestavy Detroitu, který ho draftoval v roce 2012. Devětadvacetiletý útočník Martin Frk má v NHL na kontě 20 branek a 21 asistencí. Do zámoří odcházel před sezonou 2010/11 z Karlových Varů. V únoru 2020 se upsal Los Angeles, kde vydržel tři sezony, ale moc šancí nedostal. V aktuálním ročníku je hráčem St. Louis, ale zatím působí na farmě v soutěži AHL. Přestože se mu tam mimořádně daří, je s podivem, že pozvánku do prvního zatím nedostal. Foto: Profimedia.cz

David Rittich (Winnipeg Jets) Jihlavský odchovanec David Rittich nikdy neprošel draftem NHL. V české extralize odchytal dvě sezony v Mladé Boleslavi a v roce 2016 se vydal zkusit štěstí do zámoří, kde podepsal ročník kontrakt s Calgary. Zdi před brankou. Toto jsou 3 nejlepší gólmanské dvojice v aktuální sezoně NHL V premiérové sezoně se dostal na led v NHL pouze jednou a jinak bojoval o svou šanci ve farmářském celku, ale v ročníku 2017/18 se objevil na ledě ve 22 duelech a nevedl si v nich vůbec zle. Povedenou sezonu zakončil na mistrovství světa v Dánsku. Další dva ročníky už odchytal jako týmová jednička. Pak ale o tento post přišel a v roce 2021 byl vyměněn do Toronta. Minulou sezonu strávil v Nashvillu a před tou současnou podepsal roční kontrakt ve Winnipegu. Zatím naskočil do 20 utkání a zdatně plní roli týmové dvojky za Connorem Hellebuyckem. Foto: Profimedia.cz

David Krejčí (Boston Bruins) David Krejčí je stálicí v sestavě Bostonu Bruins. Klub draftoval českého forvarda v roce 2004 jako 63. hráče v celkovém pořadí a od té doby je mu stále věrný. Jen na jednu sezonu si odskočil do Olomouce, ale v létě se do Ameriky vrátil. V roce 2011 pomohl výbornými výkony k zisku Stanley Cupu. Šampioni ze srdce Evropy. 22 českých hokejistů, kteří v tomto tisíciletí získali Stanley Cup Od sezony 2006/07, kdy naskočil poprvé do NHL, už odehrál přes tisíc utkání v základní části soutěže a 156 jich přidal v play-off. Než se s NHL rozloučí, ještě jistě pár desítek zápasů přidá. V aktuálním ročníku ukazuje, že je pořád nesmírně platným hráčem a nabídka nového kontraktu by ho neměl minout. Foto: Profimedia.cz

David Kämpf (Toronto Maple Leafs) Už šest sezon patří do NHL David Kämpf. Osmadvacetiletý forvard poprvé okusil extraligu už v sezoně 2012/13 a v dalších letech z něho vyrostl jeden z klíčových hráčů Chomutova. V ročníku 2016/17 posbíral 31 bodů, nakoukl do reprezentace a další rok už hrál v NHL za Chicago. Nyní tráví už druhý ročník v Torontu, kde má podepsanou smlouvu do konce sezony. Vede si v ní podobně jako v té minulé a neměl by mít větší problémy zajistit si další angažmá v prestižní lize. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kaše (Carolina Hurricanes) Útočník Ondřej Kaše se narodil v Kadani, mládežnickými výběry prošel v Chomutově a v sezoně 2013/14 debutoval v extralize. O rok později posbíral 21 bodů, dalších jedenáct jich přidal v play-off a následně odešel do zámoří. V roce 2014 byl draftován Anaheimem, v jehož barvách hrál až do února roku 2020, kdy byl vytrejdován do Bostonu. Palát, Kaše, Kubalík a spol. 14 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005 V minulé sezoně byl hráčem Toronta a v základní části soutěže posbíral 27 bodů (14+13), ale prodloužení kontraktu se nedočkal. Loni v létě se upsal na jeden rok Carolině, ovšem v jejím dresu se objevil na ledě pouze v jednom utkání. Nad jeho dalším účinkováním v NHL se stahují černá mračna. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Nosek (Boston Bruins) V extralize se Tomáš Nosek objevil poprvé v ročníku 2011/12 a hned slavil s Pardubicemi mistrovský titul. Nejvyšší tuzemskou soutěž opustil po sezoně 2013/14 a jako nedraftovaný hráč podepsal vstupní kontrakt s Detroitem Red Wings. Premiérovou sezonu v zámoří odehrál na farmě v nižší soutěži AHL v celku Grand Rapids Griffins, kde si vedl hodně slušně - v 55 zápasech posbíral 34 bodů (11+23) a ve 12 duelech v play-off dal dvě branky a připsal si sedm nahrávek. Šampioni z AHL. Toto je 15 posledních českých vítězů Calder Cupu V dalším ročníku dostal šanci poprvé naskočit do NHL. V elitní lize zvládl šest střetnutí a následně prodloužil smlouvu ve městě automobilů o dva roky. Jenže stálé místo v kádru Red Wings nezískal a opět hrál především na farmě, kde však mužstvu skvělými výkony pomohl k zisku Calder Cupu. Před rozšiřovacím draftem v roce 2017 se dostal na listinu nechráněných hráčů a sáhl po něm nový klub z Las Vegas už jako po šestém borci v pořadí. Hned v úvodní sezoně v novém působišti byl stabilní součástí sestavy a s týmem překvapivě postoupil až do finále Stanley Cupu. Pak v něm odsloužil ještě další tři ročníky. Předloni v létě se upsal na dva roky Bostonu. Foto: Profimedia.cz