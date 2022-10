10 českých hokejistů, kteří alespoň dvakrát vyhráli Stanley Cup. Připojí se k nim někdy další?

Zvednout nad hlavu Stanley Cup je snem každého hokejisty. Povede se to však jen hrstce „vyvolených“. Ještě kratší je seznam několikanásobných šampionů. Dvěma českým hokejistům se povedlo Stanley Cup získat třikrát a dalších osm ho vyhrálo dvakrát. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Jaroslav Pouzar (1984, 1985 a 1987) Prvním českým hokejistou, který vyhrál Stanley Cup, byl v roce 1984 Jaroslav Pouzar. Legendární českobudějovický útočník o rok později úspěch zopakoval a v roce 1987 s Edmontonem dovršil vítězný hattrick. Na to, že v nejslavnější hokejové lize světa působil čtyři sezony, to je velmi slušná vizitka, co říkáte?

Jiří Hrdina (1989, 1991 a 1992) Jiří Hrdina debutoval v NHL až po dovršení 30 let. O dva roky později, v sezoně 1998/99, vyhrál poprvé Stanley Cup. V následujícím ročníku vyměnil Calgary za Pittsburgh a společně s Jaromírem Jágrem oslavil další dva triumfy. Poté zkušený centr uzavřel zámořskou kariéru.

Jaromír Jágr (1991 a 1992) Jaromír Jágr si ve finále Stanley Cupu zahrál třikrát. V letech 1991 a 1992 byl hvězdou Pittsburghu a s Tučňáky došel až na úplný vrchol. Pak byl blízko v sezoně 2012/13, během které v základní části vyměnil Dallas za Boston a společně s Davidem Krejčím hrál o pohár. Jágr se ale v play-off ani jednou střelecky neprosadil a Bruins nestačili na Chicago. Foto: Profimedia.cz

Robert Holík (1995 a 2000) Jihlavský rodák Robert Holík spojil převážnou část kariéry s New Jersey Devils. S Ďábly také dosáhl nejvýraznějších úspěchů a dvakrát s nimi získal Stanley Cup. Poprvé v roce 1995, pak, společně s Patrikem Eliášem, o pět let později. Tým tehdy porazil ve finále Dallas 4:2 na zápasy. Foto: Profimedia.cz

Patrik Eliáš (2000 a 2003) Patrik Eliáš spojil celou zámořskou kariéru s New Jersey. Během jeho dlouhého působení v klubu si zahrál v letech 2000 až 2012 čtyřikrát ve finále a dvakrát se po něm radoval ze zisku Stanley Cupu. Bylo to v letech 2000 a 2003. Foto: Profimedia.cz

Dominik Hašek (2002 a 2008) Legendární Dominator byl poprvé ve finále NHL už v sezoně 1991/92, s Chicagem ale skončil těsně pod vrcholem. Stejně jako v roce 1999 s Buffalem. Touha vyhrát Stanley Cup u něj byla obrovská, i proto před sezonou 2001/02 odešel do Detroitu a trofeje se konečně dočkal. Následně ukončil kariéru. Jak si na juniorských šampionátech vedli Jágr, Hašek, Vokoun a další? Bez hokeje však hrdina z olympiády v Naganu dlouho nevydržel a do NHL se vrátil. A v sezoně 2007/08 coby dvojka Detroitu zvedl nad hlavu pohár znovu. Tím se definitivně uzavřela Hašanova zámořská kariéra. Foto: Profimedia.cz

Petr Sýkora (2002 a 2009) Petr Sýkora hrál finále NHL šestkrát, Stanley Cup ale získal „jen“ dvakrát. Poprvé v roce 2000 s New Jersey, potom o devět let později v Pittsburghu. S Devils byl ve finále celkem třikrát, s Pittsburghem dvakrát a jednou hrál o pohár i s Anaheimem. Bývalý skvělý útočník má ve sbírce i dvě zlaté medaile z mistrovství světa. Foto: Profimedia.cz

Michal Rozsíval (2013 a 2015) Michal Rozsíval je jedním z řady kvalitních obránců, kteří prošli draftem v roce 1996 a následně se prosadili v NHL. Odchovanec jihlavské Dukly se dostal na řadu až ve čtvrtém kole, kdy si ho vybral Pittsburgh. Následně zamířil z Vysočiny do zámořské juniorské soutěže, kde pak dva roky válel v dresu celku Swift Current Broncos v soutěži WHL. Vedl si náramně dobře. Ve 134 zápasech zaznamenal 108 bodů a dal jasně najevo, že je typem ofenzivního beka, který se však nebojí tvrdých soubojů. Opravená historie. Tak by vypadal draft NHL v roce 1996, kdyby skauti věděli Další rok strávil Rozsíval na farmě Pittsburghu v nižší soutěži AHL, ale sezonu 1999/2000 už odehrál celou v NHL. Velmi záhy se etabloval mezi nejlepší beky v soutěži. Po odchodu z Pittsburghu pak potvrzoval svoje kvality necelých šest sezon v New Yorku Rangers, odkud se přes krátké angažmá ve Phoenixu dostal do Chicaga, kde působil od roku 2012. Během šesti let v dresu Blackhawks se dvakrát radoval ze zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Palát (2020 a 2021) V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Palát, Kaše, Kubalík a spol. 14 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005 Šikovný útočník, který debutoval v soutěži v ročníku 2012/13, posbíral v následující sezoně, která pro něho byla oficiálně premiérovou, v 81 duelech 59 (23+36) kanadských bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Calder Trophy získal Nathan MacKinnon z Colorada. Palát však tehdy jasně naznačil, že i když byl draftován až v sedmém kole na začátku třetí stovky celkového pořadí, je nutné s ním počítat. V průběhu dalších let byl nepostradatelnou součástí mužstva a jednou z jeho opor. Nez letos v létě poprvé změnil dres a zamířil do New Jersey, významnou měrou pomohl Bleskům dvakrát ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz