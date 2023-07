10 českých fotbalistů, kteří (za)zářili v Holandsku. Kdo půjde v jejich stopách?

V holandské nejvyšší soutěži se dosud objevilo 34 českých fotbalistů. Deset těch, kteří za sebou zanechali v zemi sýrů, dřeváků a větrných mlýnů nejvýraznější stopu, najdete v následujících kapitolách.

Jozech Chovanec Psal se rok 1989, Jozef Chovanec měl 28 let a stál o něho Leverkusen. On si ale vybral přestup do PSV Eindhoven, kam tehdejšího levého záložníka či obránce zlákaly osobnosti Guuse Hiddinka a Bobbyho Robsona. Chovanec se sice nikdy nestal největší hvězdou týmu, za dva a půl roku si ale získal dobrou pozici a respekt. Ve 33 duelech dal čtyři góly a získal dva tituly. Pak se vrátil do Sparty. V Holandsku však jeho jméno dodnes nezapomněli.

Tomáš Galásek Tomáš Galásek je jedním z nejúspěšnějších českých fotbalistů minulých let. Někdejší nepropustný defenzivní štít podstatnou část své kariéry spojil s Nizozemskem. Krásné vzpomínky aneb 13 nejslavnějších výher české fotbalové reprezentace V nízkém věku opustil Baník Ostrava a zamířil do Tillburgu. Tam si získal takovou pozici, že po čtyřech letech přestoupil do Ajaxu Amsterdam, kde se stal kapitánem. Získal dva tituly, hrál Ligu mistrů a v Nizozemsku se stal váženou personou. V roce 2006 odešel do Norimberku. Foto: Profimedia.cz

Jaromír Šimr Pouze Tomáš Galásek odehrál v nizozemské Eredivisie víc utkání než záložník Jaromír Šimr. Plzeňský odchovanec zamířil do země tulipánů už v 16 letech a následně čtyři roky vyzrával v mládežnických týmech Feyenoordu Rotterdam. Ve slavném klubu si sice nikdy nezahrál, ale v Rotterdamu zůstal, protože hrál za městského rivala Excelsior. Po dvou sezonách přestoupil do Nijmegenu, kde pak působil tři roky. Poté, co si na sezonu odskočil do Polska, se ještě na rok vrátil do Excelsioru. V Holandsku odehrál 120 zápasů v nejvyšší soutěži a nastřílel devět branek. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Navrátil Podle počtu odehraných zápasů v nizozemské Eredivisie je mezi českými hráči Jaroslav Navrátil na čtvrtém místě. Do země tulipánů zamířil z Břeclavi v roce 2013 na hostování do Heraclesu a následně tam jako volný hráč odešel nastálo. Až do sezony 2017/18 si pak zapsal do statistik 83 utkání, devět branek a osm asistencí v elitní holandské lize. Následně zamířil do celku Go Ahead Eagles a hrál o soutěž níž. Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Grygera Někdejší reprezentant a člen úspěšné Brücknerovy generace získal dva tituly se Spartou a v létě roku 2003 přestoupil asi za 112 milionů korun do slavného Ajaxu. Zlatá lvíčata z roku 2002. Připomeňte si 7 nejúspěšnějších Čechů z vítězného Eura do 21 let Jeho působení v hlavním nizozemském městě pronásledovaly zdravotní problémy, Zdeněk Grygera se přesto stal stabilním hráčem základní sestavy Ajaxu, se kterým získal jeden titul a dvě stříbrné medaile. Po čtyřech letech zamířil za vysněným angažmá do Juventusu. Foto: Profimedia.cz

Michal Papadopulos Michal Papadopulos patřil mezi obrovské talenty českého fotbalu. Už ve velmi nízkém věku odešel z Baníku Ostrava do Arsenalu, zkoušel se prosadit i v Leverkusenu. V roce 2009 zamířil z Mladé Boleslavi do Heerenveenu. V Nizozemsku byl rok a půl, odehrál 27 zápasů, ve kterých dal sedm branek. To není špatná vizitka. Prosadil se i v Evropské lize. Pak ale přišel nový kouč Ron Jansen a na českého útočníka nezbylo místo, proto odešel do ruského Soči. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kalas Tomáš Kalas byl v Nizozemsku na začátku své kariéry. V Arhnemu působil dva roky, poslala ho tam na hostování Chelsea. Český mladík obstál a vedl si velmi dobře. 9 nejmladších debutantů v české fotbalové reprezentaci. Nejlépe zvládl premiéru Martin Lukeš Prokázal kvality a potvrdil, že patří mezi velké talenty českého fotbalu. Společně s Bonym Wilfriedem patřil mezi ústřední postavy Vitesse, jemuž pomohli k účasti v pohárové Evropě.

Tomáš Necid Tomáš Necid býval považován za jeden z největších talentů českého fotbalu. Skauti z bohatých evropských klubů větřili už tehdy, když se stal na evropském šampionátu hráčů do 17 let v roce 2006 nejlepším střelcem turnaje a o dva roky to dokázal zopakovat na mistrovství Evropy hráčů do 19 let. K velkému překvapení mnohých fanoušků i odborníků však Necid zamířil ze Slavie na východ a upsal se CSKA Moskva. Slibně rozjetou kariéru mu však poznamenalo několik vážných zranění. Když se dal do kupy, vyexpedoval ho ruský klub na hostování - nejdříve hrál v Řecku, pak se vrátil na chvíli do Slavie a v roce 2014 zamířil do nizozemského Zwolle, kde strávil podzimní část sezony. V lednu roku 2015 se vrátil do Moskvy ale vyvázal se ze smlouvy. Už v únoru byl zase zpátky a upsal se klubu jako volný hráč do konce sezony. Následně působil v Turecku, zahrál si v Polsku, na skok se vrátil do Slavie a od léta roku 2018 byl opět v Nizozemí, konkrétně v Haagu, odkud loni zamířil do pražských Bohemians. V Eredivisie zvládl odehrát 71 zápasů, ve kterých dal 26 branek a zaznamenal osm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Václav Černý Vypadalo to, že Václav Černý má nakročeno k velkolepé kariéře. Už v 16 letech ho koupil z Příbrami slavný Ajax Amsterdam a následně vyzrával v tamní vyhlášené akademii. Nastálo se však do sestavy neprobojoval, protože jeho rozlet utnulo vážné zranění, které ho vyřadilo na rok ze hry. V roce 2019 zamířil do Utrechtu. Odtud si v sezoně 2020/21 odskočil na hostování do Twente, kam posléze přestoupil. I zde se však musel vyrovnávat se zdravotními problémy. Kvůli zranění kolena nehrál deset měsíců a teprve pak se postupně zapojoval do hry jako střídající hráč. Později už sbíral minuty pravidelněji, což mu vyneslo pozvánku do reprezentace. Před pár dny si jeho podpis zajistil za osm milionů eur německý Wolfsburg, jemuž se upsal do roku 2027. Holandskou Eredivisie opouštěl s bilancí 95 odehraných utkání, ve kterých zaznamenal 21 gólů a 22 asistencí. Foto: Profimedia.cz