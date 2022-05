10 amerických sportovců, kterým toho z vydělaných milionů moc nezůstalo

Na světě existovalo, existuje a bezpochyby bude existovat nemálo sportovních celebrit, které se navzdory mimořádně vysokým výdělkům potýkají s finančními problémy. Někdy je to kvůli špatnému účetnictví, jindy zbrkle investují, občas je připraví o iluze i peníze během rozvodového řízení jejich „drahá“ polovička. V následujících kapitolách najdete desítku skvěle vydělávajících sportovců, kteří z nějakého důvodu přišli o podstatnou část svého vydělaného jmění.

Curt Schilling Bývalá baseballová hvězda se po skončení kariéry zhlédla ve videohrách. A protože měl trojnásobný vítěz Světové série Curt Schilling něco naspořeno, založil vývojářské herní studio, které nazval Red Sox Legend 38 Studios. Kolosy jako EA Sports či Activision však na lopatky nepoložil. Naopak – v květnu 2012 už neměl na výplaty a tak propustil všechny zaměstnance a zavřel krám. Tato legrace ho přišla na 50 milionů dolarů. Kromě toho čelil žalobě státu Rhode Island, protože nebyl schopen splatit úvěr ve výši 75 milionů dolarů. Posléze pracoval jako baseballový analytik a komentátor pro stanici ESPN. Foto: Profimedia.cz

Mark Brunell Někdejší hráč amerického fotbalu Mark Brunell strávil profesionální kariéru v NFL ve čtyřech klubech a s New Orleans Saints dokonce vybojoval mistrovský titul. Když odešel do sportovního důchodu, měl v Jacksonville na Floridě síť rychlého občerstvení Stadion Whataburger. Jenže zatímco na hřišti mu to šlo, na podnikání zřejmě neměl buňky. V roce 2010 zbankrotoval a podle zprávy Florida Times-Union měl vedle aktiv v hodnotě 5,5 milionu dolarů více než 25 milionů dolarů dluhů. Foto: Profimedia.cz

Jamal Lewis Jako nováček v NFL pomohl Jamal Lewis celku Baltimore Ravens vyhrát v roce 2001 Super Bowl. O tři roky později si zkomplikoval život, když se zapletl do obchodu s drogami, za což si v roce 2005 dokonce odseděl čtyři měsíce ve federálním vězení. Šest let poté na něho podala Regiony Bank žalobu kvůli nesplacenému úvěru ve výši 660 tisíc dolarů. V dubnu roku 2012 šel jeho majetek do konkurzu a později se dokonce kvůli finančním potížím zbavil i prstene pro vítěze Super Bowlu, který prodal v aukci za více než 50 tisíc dolarů. Foto: Profimedia.cz

Dennis Rodman Basketbalista Dennis Rodman se proslavil jako jeden z pilířů týmu ve zlatém období Chicaga Bulls. Kromě toho proslul i kvůli svému tetování, barevným účesům, piercingu v nose a spodním rtu a v posledních letech také výlety do Severní Koreje, kde si skvěle notoval s tamním vůdcem Kim Čong-unem. Pětinásobný vítěz NBA a dvojnásobný nejlepší bránící hráč soutěže míval velké problémy s alkoholem, jež zásadně ovlivnily jeho osobní život. Když se v roce 2012 rozváděl se svou druhou ženou, hodně ho to finančně zabolelo. Soud konstatoval, že dluží na dítě přes 860 tisíc dolarů. Foto: Profimedia.cz

Allen Iverson Z legendy amerického basketbalu Allena Iversona se sice nestal žebrák, ale o většinu vydělaných peněz přišel. A že si rozehrávač, který strávil nejlepší léta ve Philadelphii, nevydělal zrovna málo. Během sportovní kariéry mu nejrůznější kontrakty zajistily 160 milionů dolarů. Iverson utopil své peníze ve stravovacích řetězcích, hazardních hrách a spoustě zaměstnanců. Léta vyplácel ze svého účtu asi padesát lidí. Kromě toho musel po rozvodu zaplatit obrovské odstupné manželce a jejich pěti dětem. Foto: Profimedia.cz

Evander Holyfield Boxeři dostávají opakovaně tvrdé údery do hlavy, proto asi nikoho moc nepřekvapí, že v tomto nelichotivém žebříčku nacházíme i chlapa z ringu. Nejenže Evander Holyfield přišel během souboje s Mikem Tysonem o kus ucha, ale kvůli hlouposti taky o pořádný balík peněz. Následkem otřesů po direktech protivníků nebyl Holyfield schopen ani jednoduchého matematického výpočtu. Jak jinak si vysvětlit, že koupil dům, který má 109 pokojů, dvě bowlingové dráhy a náklady na jeho provoz dosahují 155 tisíc dolarů ročně? K tomu připočtěte náklady na vytápění šesti tisíc metrů čtverečních obytné plochy a máte z toho výlevku, do kterého můžete splachovat těžce vydělané miliony. Že Holyfield barák neufinancoval, je už asi zřejmé. Do stavby vrazil dvacet milionů dolarů a nakonec byl rád, když se v dražbě prodala za 7,5 milionu. O další miliony přišel kvůli alimentům, jelikož má děti se šesti různými ženami. Foto: Profimedia.cz

Latrell Sprewell Americký basketbalista Latrell Sprewell si v NBA zahrál za tři týmy a nejslavnější období prožil v dresu New Yorku Knicks. Přestože si během třináct let dlouhé kariéry vydělal slušné peníze, od roku 2005, kdy odešel do sportovního důchodu, je v permanentních finančních problémech. Zadlužil se například kvůli nákupu 21 metrů dlouhé luxusní jachty. V roce 2007 ho ex-manželka zažalovala o 200 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Lawrence Taylor Lawrence Taylor patřil k legendám amerického fotbalu. Celou kariéru odehrál v dresu týmu New York Giants a nebýt jeho záliby ve šňupání kokainu, mohl si teď pěkně užívat nastřádané miliony. Jenže všechno dopadlo přesně naopak – skončil s dluhy ve výši 50 milionů dolarů. V roce 1999 si ještě přitížil zfalšovaným daňovým přiznáním a definitivní pohřeb si vystrojil v roce 2009, kdy byl obviněn ze znásilnění a pohlavního styku se šestnáctiletou prostitutkou. Foto: Profimedia.cz

Marion Jonesová Atletka Marion Jonesová vyhrála na olympiádě v Sydney tři zlaté a dvě bronzové medaile, když se však provalil obří dopingový skandál, v němž figurovala, o všechny cenné kovy přišla. O sedm let později byla někdejší americká hrdinka, která brala za účast na mítinku honoráře ve výši 70 až 80 tisíc dolarů, úplně na mizině. Banka jí zabavila vilu v hodnotě 2,5 milionu dolarů a Jonesová byla nucena prodat další dvě nemovitosti, včetně domu své matky. A aby toho nebylo málo, posléze byla souzena za padělání šeků. Foto: Profimedia.cz